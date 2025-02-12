農會改選競爭激烈 雲林大埤農會查獲買票最高2萬元
基層農會將於本周六改選，雲林縣大埤鄉傳出首件賄選，58歲李姓會員代表候選人以每票1至2萬元不等代價向會員行賄，今偵查終結，以違反農會法起訴，李男以10萬元交保。
基層農會改選，各農會將分別選出45席會員代表，雲林縣除斗南登記參選人數爆炸，高達82人要搶45席次，大埤72人、口湖71人，競爭都很激烈。
李男為大埤鄉農會會員，本屆競選會員代表落選，今年捲土重來，登記參選該農會第20屆怡然村農事小組委員代表。
檢警調查，小組應選出3席代表，李為取得支持，2月7、8日以一票1至2萬元代價向盧、蘇、陳等5位會員行賄，尋求支持。
雲林地檢署、雲林縣警局等單位組成專案小組偵辦，昨發動搜索，將涉案6人帶回，李男及5名收賄人均坦承犯行，李男訊後以10萬元交保，其餘5人均繳回犯罪所得。
雲林地檢署主任檢察官朱啓仁表示，該案今偵查終結，依農會法對李男提起公訴，他呼籲，查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件獎金200萬元，查獲農會代表或其他樁腳行賄者每一檢舉案件獎金50萬元，民眾如發現妨害檢舉情事，可撥打檢舉專線0800-027-099（撥通後再按「4」）。
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