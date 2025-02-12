林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

宜蘭縣前公共造產專員許智信詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12年刑，沒收5700萬不法所得。許上訴，台灣高等法院今傳鄭姓、陳姓告訴人作證，律師不斷詰問「許從頭到尾有沒有說他是林姿妙的人？」鄭、陳愣答「他就是競選團隊的人」，連審判長也忍不住說「他就穿林姿妙的背心呀」。

許智信（53歲）學歷為高中肄業，2020年2月到2023年9月間，擔任宜蘭縣公共造產基金雇用業務員、雇用管理員、雇用專員，負責推展公共造產，並支援縣長室基層服務，對外宣稱是縣長林姿妙秘書、助理，也陪同林姿妙參與基層活動。

許2021年6月至2023年9月間，以「有未公開的政府採購標案可以投資」名義，騙10名被害人投資；又因積欠高利貸，2023年1月至9月間，訛7名被害人「有投資案可供投資」。許共騙取17人6500萬餘元，僅歸還部分款項。

宜蘭地院認為許是具法定權限的公務員，為填補在外欠款，利用職務上機會之便，謊稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，以此方式詐取巨款，敗壞公務人員形象。許以政府採購標案詐財部分，是利用公務員身分詐財，犯貪汙治罪條例，10罪各判處7年2月到7年10月刑；其餘7罪以投資案名義詐欺，無證據證明和許的職務有直接或相當關聯性，犯詐欺罪，各判處7月到1年2月刑，合併執行12年。

許堅持無罪，上訴二審。高院今傳被騙230萬元的鄭姓、被騙200萬元的陳姓男子作證，先後接受許的律師、檢察官詰問。

從事燈光音響工程的鄭姓男子表示，因朋友多，自然而然就認識了「縣長秘書」許智信，2023年間許說要「投資」，向他借了230萬元，他只是「借錢」，並不清楚究竟要投資什麼。鄭說，許稱要開公司，因為對方人面廣，又是縣長秘書，他心想「不至於騙我吧？」，結果對方卻沒還錢。

許的律師頻頻追問鄭是否有寫借據？鄭不滿對方咄咄逼人，說當時因相信許的人格，自己是鄉下人，既然是借錢給別人，怎還要簽名？

陳姓男子則說，縣長選舉期間許智信常常來他家，後來也不疑有他借了對方200萬元「投資」，每個月有拿到分紅，前後7個月約拿到2、30萬元，但許叮嚀「不可以讓人知道」。陳說，他只知道許是林姿妙競選團隊成員，不知道他和林姿妙是什麼關係。

陳說，給了200萬元後，他連續8天睡不著覺，許才開本票當借據。律師問陳「投資有賺有賠，為什麼你覺得被騙？」，陳說「因為他（指許）跑啦！」。

鄭姓、陳姓證人都表示，如果知道許智信借錢的目的是要清償欠款，絕對不會借錢；雖然宜蘭地院民事庭判許須賠償陳170萬元，但許未還錢。