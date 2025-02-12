快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

烏坵海軍陸戰隊上士墜2.5米深孔洞骨折 司令部得賠235萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，為丟棄營區垃圾、廢土，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，且遭泥土覆蓋，蘇不察而墜落重摔，落差約1層樓高。蘇因腰椎第一節壓迫性骨折，需接受骨泥灌注手術，他提國家賠償訴訟，要求海軍司令部賠償253萬餘元，台北地院判賠111萬8千餘元，台灣高等法院今判國防部應賠償235萬5512元。

蘇姓上士2020年9月16日至2021年4月16日間，任職金門烏坵守備大隊支援區隊保修分隊副分隊長，2021年3月2日他在整理營區內光化庫房，為丟棄垃圾、廢土，卻摔落孔洞，他設法爬出坑道後打電話求援，但腰痛數日都好不了。同年3月11日蘇搭船返回台灣，就醫才發現腰椎骨折，他認為烏坵營區坑道上的孔洞未修補，也沒設置警告標誌，海軍司令部管理欠當，因此求償包括精神慰撫金120萬在內的253萬餘元。

海軍司令部表示，蘇姓上士墜下的孔洞深度至少2.5公尺，洞口緊鄰坑道牆，若不慎自孔洞跌落，四肢或身上難免與坑道牆、底摩擦而有損傷痕跡或沾染塵土，但據烏坵守備大隊醫務所上士陳報，救護車抵達現場時，只見蘇獨自坐在庫房外樓梯口，除自述腰痛外，身上無外傷或異常，僅有臀部衣物有塵土。

海軍司令部認為現場沒有監視器，也沒人目睹，而蘇在2010年至2021年間多次因腰背疼痛上醫務所，可見他長期有腰痛的毛病，他是否因跌落孔洞而受傷，令人懷疑。此外，孔洞與部隊內的垃圾場位置相反，附近也無設置垃圾桶或子母車，光化庫房附近草叢高度約4、50公分，蘇行經非供人行走的草叢時，未提高警覺，自身也有過失。

台北地院認為，蘇的行走路線未必非「正常路徑」，烏坵營區設施由海軍司令部管理，司令部有維護安全責任，蘇執行勤務時踩空跌落，自身並無過失，審酌雙方身分、資力與加害程度等情後，判海軍司令部須賠償111萬8198元。

蘇和海軍司令部皆上訴，高院審酌蘇勞動能力減損比例介於17%至21%，事故發生前每月薪資7萬2990元，認為海軍司令部總共應賠償235萬5512元。

海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，且遭泥土覆蓋，蘇不察而墜落重摔，腰椎第一節壓迫性骨折。蘇提國賠，台北地方法院判海軍司令部賠償111萬8千餘元，台灣高等法院今改判共應賠償235萬5512元。示意圖／聯合報系資料照
海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，且遭泥土覆蓋，蘇不察而墜落重摔，腰椎第一節壓迫性骨折。蘇提國賠，台北地方法院判海軍司令部賠償111萬8千餘元，台灣高等法院今改判共應賠償235萬5512元。示意圖／聯合報系資料照

壓迫性骨折 海軍司令部 金門

延伸閱讀

影／山友爬屏東縣來義棚集山 跌落邊坡左肩骨折

影／國道三重交流道口轎車闖紅燈撞翻機車 2騎士骨折、肇事男僅輕傷

7旬婦睡醒迷糊下床摔骨折 部桃微創內固定手術3天即出院

上士營區賭博輸158萬 藉口遭詐騙向同袍借錢賠上前程

相關新聞

議會辦公室遭檢調搜索 陳怡君：請大家相信我的清白

民進黨台北市議員陳怡君上午議會辦公室遭到檢調搜索，檢方上午九點左右展開搜索，先前往服務處，再與陳怡君前往市議會議員研究室...

烏坵海軍陸戰隊上士墜2.5米深孔洞骨折 司令部得賠235萬元

海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，為丟棄營區垃圾、廢土，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，...

航港局技佐盜賣動力小船駕照 117名買家認罪緩起訴

交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，於2008至2020年間，利用自身承辦遊艇、營業用動力小船駕照的核、換發，四處...

羞辱柯文哲、黃光芹「太超過」 吳子嘉公然侮辱罪起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女，...

管教繼子繼女出手重…生母提告不和解 法官判緩刑免入獄

周姓女子認為曹姓男友與前妻生育的年幼兒女，她用說的管不了，改用牌尺打傷小孩。生母提告且不和解，法官依犯成年人故意對兒童犯...

假律師「詐賣」AI、綠能股票騙23億 檢察官起訴26人

曾詐騙遠雄集團創辦人趙藤雄父子買地的假律師李克毅，與地下盤商梁慶飛合作將4家經營不善的公司包裝成AI、綠能等高科技公司，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。