航港局技佐盜賣動力小船駕照 117名買家認罪緩起訴

交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，於2008至2020年間，利用自身承辦遊艇、營業用動力小船駕照的核、換發，四處收賄盜賣駕照。由於宋男盜賣對象遍及全台，其中117名買家因戶籍等因素繫屬新北地檢署，檢方基於買家們全部認罪，命6個月內繳交國庫20萬元後處分緩起訴，期間為2年。

全案源於宋男以每張駕照5000至8000元金額，浮濫盜賣上述船艇駕照，前年4月最高法院依公務員違背職務收賄、公務員登載不實及偽造特種文書等罪，判處他9年2月徒刑、褫奪公權8年定讞。其餘收賄部分將另案偵辦中。

判決指出，宋立恒自1989年起歷任台灣省交通處台中港務局、交通部台中港務局、交通部航港局中部航務中心技佐，負責核發或換發二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照。

宋男受理申請後，會持專有帳號登入「MTnt航港單一窗口服務平台系統」，藉由登載不實的執照名義人年籍、執照有效日期、類別及核發、換發相關資料等，套印於空白駕駛執照加上照片，偽造上述船艇駕照。。