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羞辱柯文哲、黃光芹「太超過」 吳子嘉公然侮辱罪起訴

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女，台北地檢署偵辦認為，吳的言論超過常人可忍受範圍，今依公然侮辱罪起訴吳。

依起訴書，因美麗島電子報的總統大選民調被柯文哲、黃光芹批是假民調，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，於直播節目中對柯文哲、黃光芹以不雅的言詞辱罵。

其中，吳子嘉辱罵柯文哲部分，包括「雜碎」、「小丑」、「狗」等，而對身為女性的黃光芹而言，吳子嘉出言辱罵的語彙，更是不堪入耳、難登大雅之堂，柯、黃女蒐證後，對吳提告公然侮辱罪。

檢察官認為，吳子嘉經營自媒體，透過網路或傳媒故意公開羞辱他人，對他人的社會名譽或名譽人格可能會造成更大影響，要承擔較大的言論責任，經檢視，吳的前後文對照、相關言論顯然不是口頭禪，依公然侮辱罪起訴他。

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／報系資料照
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／報系資料照
政治評論員黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書
政治評論員黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書

吳子嘉 柯文哲 民調 美麗島電子報 黃光芹

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