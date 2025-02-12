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管教繼子繼女出手重…生母提告不和解 法官判緩刑免入獄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

周姓女子認為曹姓男友與前妻生育的年幼兒女，她用說的管不了，改用牌尺打傷小孩。生母提告且不和解，法官依犯成年人故意對兒童犯傷害2罪，判周女應執行拘役40日，依法不得易科罰金。考量周女是管教不當，非出自惡意，宣告緩刑2年。全案可上訴。

檢方起訴指出，周女與曹男及曹與簡姓前妻生育的兒女，4人在新北市金山區同住。周女去8月23日晚間，在住處看2個小孩把長型玩具放在嘴巴，並在房間彈簧床上跳躍，擔心發生危險加以制止。

周女管教時，用尺毆打2個小孩的雙臂及臀部，導致女童左臀、左大腿及右前臂挫傷，男童雙臀挫傷。簡女隔天發兒女身上的傷勢，得知原委後報警。警方通知周女到案說明後，將全案函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵查時，周女自白犯行，所述與簡女指控情節相符，也與曹男證述吻合，加上診斷證明書、照片等物證，認定周女自白屬實，涉犯刑法傷害罪嫌；另依兒童及少年福利與權益保障法規定，成年人故意對未滿7歲兒童的犯罪行為，應加重其刑。

基隆地方法院法官審理後指出，周女看見年紀尚小的兩名兒童做出危險不當舉動時，應採取溫和管教方式，加以勸導，卻因一時情急，出手傷害兩名兒童，行為可議。周女犯後坦承犯行，犯後態度良好，但兒童的生母簡女明確表達無調解意願，請求依法判決。

法官審酌周女行為未造成兩名兒童身體健康重大傷害，管教方式雖有不當，但動機並非出於故意加害，目的也非刻意傷害兒童健康，並依周女職業、學歷、家庭經濟等情狀，依成年人故意對兒童犯傷害2罪，各處拘役30日，應執行拘役40日。

法官指出，周女去年8月27日在警詢時說，她是因為擔心孩子的安全，才會用這種方式管教，她如果不在乎，就不會管他們了。她知道這樣的管教方式其實不太對，但已經跟他們說過很多次，都沒有把她的話放在心上。當天打過後，有跟他們道歉並安慰他們，並跟他們說原因。

刑法傷害罪法定本刑為5年以下有期徒刑，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重結果，法定最重本刑成為7年6月，處拘役也不得易科罰金。

法官說，周女未曾因故意犯罪被判刑，也未曾有刑事科刑紀錄，素行堪稱良好。這次因一時失慮觸法，但顯然是出於用心管教，並非刻意傷害兒童身體健康，經過偵審程序當知警惕，無再犯之虞，所受宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。

周姓女子管教曹姓男友與前妻生育的年幼兒女時，造成兩小孩受傷。基隆地方法院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害2罪，判周女應執行拘役40日，緩刑2年。聯合報系資料照片
周姓女子管教曹姓男友與前妻生育的年幼兒女時，造成兩小孩受傷。基隆地方法院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害2罪，判周女應執行拘役40日，緩刑2年。聯合報系資料照片

基隆 小孩

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