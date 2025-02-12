快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄警勾結車行讓扣牌車提前「復活」 圖利711萬被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾於仁武警分局任職的陳姓警員與租賃、代辦業者合謀，讓租車業者扣牌車輛得以提早「重新」上路，全案偵結，雄檢依圖利罪起訴陳男，涉案11名業者也一併起訴，高雄地院審理後，陳被判刑4年2月；其餘業者則判8月至1年4月不等徒刑，均獲緩刑

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛如有超速等危險駕駛情形，需「吊扣」汽車牌照6個月，如果車輛未懸掛車牌，使用其他牌照在吊扣期間行駛，警方則可裁罰並「吊銷」汽車牌照。

吊銷牌照處罰比吊扣牌照重，但「吊銷」車牌可逕行驗車後重新申請牌照上路，形同讓吊扣牌照的車輛提早復活，若為租賃車，對於業者來說形同車輛可以提早解除「吊扣」，以一天出租金動輒千元計算，影響業務可不少。

檢廉查出，陳姓警員因認識林姓、李姓租賃業者，林、李利用「吊牌」漏洞，將已被扣牌的車輛停在特定地點，等到陳男上班巡邏時，前往停車位置開出「未依規定懸掛車牌行駛」、「吊扣牌照期間行駛」等罰單

業者收到罰單後，再委託代辦業者到監理站繳納罰單，並完成「吊銷」牌照程序，牌照被吊銷後，這些車輛再成功重新領牌上路。

檢廉調查，陳男與林姓、李姓從2021年11月起至隔年3月間，成功助14輛車起死回生，如以吊牌期間每天損失2000元至3000元不等租車費計算，提早上路共讓業者額外「多賺」711萬餘元。

不僅於此，其他代辦業者還會在外接案，若有車主想要提早重新領牌，付出1至2萬多元價碼委辦，就由陳男以同樣手法讓車輛重領牌照，半年間9名代辦業者就獲利27萬餘元。

雄檢調查時，依據涉案業者等人證詞，認定陳男藉吊銷牌照漏洞，圖利林男、李男共711萬餘元，依圖利、使公務人員登載不實等罪將他起訴；至於其他涉案11人，均列為圖利罪共犯，因有9人在偵查中自白，檢方一併起訴後建請法院酌減其刑。

高雄地院審理後，法官認為，陳男身為員警，為了績效竟配合代辦業者開立不實吊銷罰單，使車主得以提前使用遭扣牌的車輛，已涉及圖利，依公務員對主管事務犯圖利罪，判刑4年2月。

至於其他業者，雖與陳男共同實施犯罪，但偵查中均自白，且未曾因故意犯罪受有期徒刑之宣告，判8月至1年4月不等徒刑，均獲緩刑，但為確保這業者能記取教訓，部分業者須支付公庫8至15萬元，未繳付公庫者，則要上法治教育課程。可上訴。

高雄市警局外觀。本報資料照片
高雄市警局外觀。本報資料照片

罰單 車主

延伸閱讀

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

莫非有第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警方：張弟涉毒通緝中

高雄21日停水55小時惹民怨 鳳山、楠梓可提早復水

罕病患者藍翊慈圓大學夢 高雄空大校長到府探望頒獎

相關新聞

吳子嘉「預言」黃珊珊進市府後柯文哲有貪汙 檢：有依據不起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉去年1月在「董事長開講」節目指民眾黨前主席柯文哲貪汙，柯告誹謗；柯去年8月因京華城案被偵查羈押、...

羞辱柯文哲、黃光芹「太超過」 吳子嘉公然侮辱罪起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女，...

管教繼子繼女出手重…生母提告不和解 法官判緩刑免入獄

周姓女子認為曹姓男友與前妻生育的年幼兒女，她用說的管不了，改用牌尺打傷小孩。生母提告且不和解，法官依犯成年人故意對兒童犯...

假律師「詐賣」AI、綠能股票騙23億 檢察官起訴26人

曾詐騙遠雄集團創辦人趙藤雄父子買地的假律師李克毅，與地下盤商梁慶飛合作將4家經營不善的公司包裝成AI、綠能等高科技公司，...

高雄警勾結車行讓扣牌車提前「復活」 圖利711萬被判刑

曾於仁武警分局任職的陳姓警員與租賃、代辦業者合謀，讓租車業者扣牌車輛得以提早「重新」上路，全案偵結，雄檢依圖利罪起訴陳男...

立委候選人張子孝樁腳請吃海鮮 二審認親友聚餐判無罪

南投縣原住民族行政局前局長張子孝，前年參選立委時，其樁腳烏巴赫‧尤紀涉邀約具有投票權的選民等14人前往台北市一間海鮮餐廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。