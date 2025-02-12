立委候選人張子孝樁腳請吃海鮮 二審認親友聚餐判無罪

南投縣原住民族行政局前局長張子孝，前年參選立委時，其樁腳烏巴赫‧尤紀涉邀約具有投票權的選民等14人前往台北市一間海鮮餐廳用餐，期間張到場拜票，請託選民支持，隨後樁腳結清餐費1萬元，檢方依違反選罷法，起訴樁腳，不過一審認定是親友餐敘，判無罪，二審今維持無罪判決，依速審法可望無罪確定。

檢方指控，張子孝在前年參選山地原住民立委選舉，烏巴赫‧尤紀是其樁腳，烏在前年10月間，透過自行或他人邀約方式，邀請林男等14人在台北市一間海鮮熱炒餐廳用餐，聚餐期間，張子孝到場拜票，尋求支持，而烏在餐敘後，結清餐費1萬元，認定烏涉嫌違反選罷法起訴。

南投地院審理時，烏否認犯案，辯稱該次是原住民的聚會，傳統習俗就是有這樣一個聚會，屬於分享的場合，不覺得這有什麼違反法律。

南投地院審認，依照海鮮餐廳負責人的證詞，當天餐敘是席開三桌，每桌價值約2000元至3000元不等，餐會的價值、菜色與一般親友餐敘無異，再加上當時參與的人員，除了選民之外，也有非選民之人，來自南投、桃園、新北等地，長途跋涉，依照一般生活經驗，實難認為林男等人會為了收取數百元的不正利益，而動搖投票意向。

南投地院認定，依當時參與餐會的人員身分關係、證述，以及餐會價值，依一般社會通念，尚難認定烏巴赫．尤紀與參與人員間，有以不正證利益約一定投票權行使的對價關係，判無罪。