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地檢幫破案要付訂金？婦帳戶涉洗錢欲匯款 警戳破騙局
桃園市大園區50歲呂姓婦人昨下午接獲「假檢警」詐騙電話，稱其帳戶涉及洗錢案，要將其存款凍結以調查資金流向，並稱幫忙破案追蹤上游需要另外付30萬元訂金，呂婦信以為真至銀行準備匯款，行員察覺她神情有異向警方通報，經員警到場勸說後順利攔阻呂婦遭騙。
大園分局大園派出所昨下午3點多接獲轄內銀行通報，一名呂姓婦人佇足在櫃檯前猶豫不決，行員見她神情有異，對她關懷提問，婦人卻說是接到檢警電話，要求她匯款幫忙破案，行員一聽覺得不對勁，隨即通報警方到場了解。
呂婦慌張地向員警表示，她接到自稱地檢署人員的電話，稱其帳戶涉及洗錢案件，要將她的存款凍結以便調查資金流向，且若想要加速破案、追蹤上游犯罪集團，讓帳戶早點解除凍結，就需要匯款30萬元到金管會作為破案訂金。
員警聽聞後立刻告訴呂婦此為常見的詐騙手法，並提醒呂婦接獲不明電話或訊息應提高警覺，檢警單位不會以監管帳戶、清查金流為由，要求民眾匯款或提領現金交付，聽到電話內容有「監管帳戶」、「偵查不公開」等關鍵詞，應直接掛斷，有疑義可撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以免受騙上當。
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