台南市最精華區域深夜改裝噪音車出沒 警專案攔檢稽查

台南市警第二分局轄區中西區內人口密集，商業發達，夜店酒吧林立，可謂台南市最精華地區；但近期民眾屢次反映，深夜有改裝噪音車出沒，原本寧靜的夜晚，一再有噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜。警方昨天強力執法，共開出48張罰單。

第二警分局指出，中西區道路四通八達，交通便利，夜晚活動人口多；近期民眾多次反映改裝噪音車出沒，昨晚6時開始，分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區府前路1段建興國中前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。

警方除了稽查取締噪音車及防制危險駕車勤務，亦針對酒後駕車、無照駕駛及非法改裝排氣管車輛強力執法；另外也主動攔查多輛配有改裝車燈機車，改裝車燈因光線強烈且直射眼睛，易造成強烈眩光，嚴重影響用路人視線，及交通安全。

員警攔查多輛排氣管聲音過大重型機車，其中陳姓車主測出音量達94分貝，超標4分貝，吳姓及王姓車主除機車噪音被測出93及95分貝，加上使用非認證的排氣管，均依規定開出罰單。

警方針對改裝車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛44件、無照駕駛1件、噪音檢測3輛不合格。

警方呼籲，機車改裝排氣管造成的噪音擾民，影響市民安寧生活及道路交通安全，民眾切勿任意改裝車輛，造成行車危險及排氣管噪音擾民；且今年起，若更換非原型式機車排氣管，須赴監理機關辦理變更登記，並使用經環境部噪音管制認證排氣管。