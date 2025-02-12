廟公抽插信徒2女兒還「起乩」斥汙衊 高院出手改判15年刑

在桃園楊梅一家宮廟擔任廟公及乩身的古姓男子，趁信徒的兩名女兒練習「拉筋」時，要求她們脫光光讓他上下其手或性侵，前後共104次，但多次因他喝酒無法勃起而性侵未遂。前年4月，妹妹向師長哭訴，劣行曝光，桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪等罪判他10年徒刑，但台灣高等法院今加重改判15年徒刑。

案發時，姊姊已經成年，妹妹尚未，姊妹倆從小跟著父親參加宮廟活動，在宮廟裡長大，信眾們都認為古姓廟公屢有神蹟，姊妹倆也認為古可以替大家逢凶化吉。

2021年11月間，姊姊因遭前男友家暴，父親帶她到廟裡調理身體，古說要幫姊姊拉筋、練身體，父親覺得這個活動很好，要未成年的妹妹下個月也加入，卻是惡夢開端。

古姓廟公起初帶著姊妹在神明廳練拉筋，一開始還很正常，後來古以「阿伯很色喔，阿伯在挑逗妳喔」等言語試探，直到有信眾覺得在神明廳內拉筋不妥，後來改換到神明廳後的臥室及儲藏室練習。古見無旁人，放膽動手，甚至要她們脫光。

妹妹指證，姊姊被古性侵時，她就在旁目擊，納悶「這是對的嗎？」古得逞後，竟也叫她躺下、把腳打開，開始性侵她。因是「第一次」，妹妹劇痛又不願意，一直夾緊雙腿，直到外邊有人喊「吃飯了、拉完筋了沒？」，古才停下說「下次繼續」。

姊妹曾和父親反應遭古摸胸部與私處，邊講邊哭，但僅講到遭撫摸，因父親表情很嚴肅，她們未再講下去，反被問「為何沒有在當下感到不舒服時就跟廟公講？」。姊妹後來去廟裡向師娘訴苦，師娘回應「我們說師父做這樣的行為，感到很抱歉」，但此後古刻意不理會她們。

父親要女兒跟古道歉，她們道歉後，古就出現乩童附身的模樣，問父親「你是不是相信廟公？」，父親馬上回覆「相信」，古希望父親可以放手將姊妹倆全部交給他教育，要全部的人都相信他。古還說姊姊在這期間出車禍差點沒命，就是因為汙衊他，此後姊妹覺得「原來是我們錯了」，不再講這件事。

桃園地院認為古為了私慾，利用他人對民俗信仰的信賴感，竟不顧姊妹倆的人格發展及性自主決定權而犯案，且犯後始終不認罪、毫無任何悔意，判他10年徒刑。

案經上訴，犯罪事實並無改變，但高院今撤銷一審應執行刑部分，改定為15年徒刑。