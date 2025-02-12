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製作花燈連年得獎 夜店「撿屍」案李宗瑞：已懂自我省思

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

富少李宗瑞犯下多起夜店「撿屍」性侵案，判刑29年2月入監，服刑期間，積極參與花燈製作學習，今年第3度以「自在．悠游」作品獲特優獎；李宗瑞說，製作花燈讓家人看見他的改變，性格變得沉穩也懂自我省思。

在台北監獄服刑的李宗瑞，2020年3月起參加「生命教育藝術班」藝文教化課程，學習藝術繪畫，2021年6月台北監獄擴充成立「花燈製作學習班」，李教誨師的鼓勵下，參與學習傳統花燈製作。

今年李宗瑞與台北監獄花燈班5名學員，一同製作「自在．悠游」花燈參展，他們2024年4月開始製作，經主題規劃、構圖、骨架、紮製、佈線、裱布、彩繪、燈光裝飾，上個月才完工參實，製程9個月。

李宗瑞透過管道表示，花燈班是一個團隊，他學習到團體榮譽及向心力，花燈作品是由全體台北監獄花燈班學員們齊心協力製作完成，監獄長官及老師們的指導及教誨，讓他們在傳統技藝上受益良多。

李表示，這次「自在．悠游」使用創新設計，「禪繞」繪畫繃布技巧，嘗試挑戰自我，讓每一年、每一次的花燈作品更精進；他說，台北監獄除讓他習得一技之長培養自信，家人也看見他的改變，不只性格變沉穩，也懂得自我省思。

李宗瑞的「自在．悠游」作品創作理念有感於全球暖化，造成氣候變遷，他認為，環境保護的實質作為迫在眉睫，要降低碳排、減少垃圾，才能讓後代子孫擁有一個適合生存、永續發展的居住環境。

李宗瑞認為，海洋是生命之母，因此利用作品結合「禪繞」元素，復刻海底世界的神奇，讚嘆大自然的鬼斧神工，讓觀賞人欣賞花燈的同時，同時看見燈藝傳承之美，而能深思環境的危機。

富少李宗瑞。圖／聯合報系資料照片
富少李宗瑞。圖／聯合報系資料照片
李宗瑞的得獎花燈作品「自在．悠游」。圖/法務部矯正署提供
李宗瑞的得獎花燈作品「自在．悠游」。圖/法務部矯正署提供

性侵 李宗瑞 監獄 花燈

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