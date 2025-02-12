男子鑽發票兌獎App漏洞 詐領近2萬判拘役120天

張姓男子涉嫌在網路搜尋電子發票中獎照片，以兌獎App掃描QR CODE詐領56筆共1萬9600元獎金。士院昨天依刑法詐欺取財罪判張男拘役120天，如易科罰金以1000元折算1日，可上訴。

由財政部推出的「統一發票兌獎」App，中獎人可透過翻拍電子發票QR CODE，App程式即自動把發票號碼電磁紀錄進行兌獎，中獎金額則自動轉入綁定的個人金融帳戶內，不需將實體發票持往兌獎窗口即可兌領。

士林地方法院判決指出，張男涉嫌在網路上搜尋他人張貼的中獎電子發票照片，於民國109年2月至4月間以App程式掃描照片上的QR CODE，進行兌獎；張男成功兌領56筆，前後領取獎金共計新台幣1萬9600元。

案經財政部北區國稅局監察室接獲數名實際中獎人通報異常兌獎，將張男函送士林地檢署偵辦。

士院審理後認為，張男不思以正當方式賺取利益，考量其有詐欺前科，素行非佳，另斟酌其所獲不法利益非高，犯後坦承犯行，但未賠償告訴人等情狀，判處應執行拘役120天，如易科罰金以1000元折算1日，全案可上訴。