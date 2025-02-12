前基隆市長秘書勾結股市禿鷹掏空牧東 手機對話成鐵證

前基隆市長室秘書蔡元培被控擔任牧東光電總經理期間，涉勾結股市禿鷹林峻輝（化名沈淮）進行虛假交易，用非常規交易手法，使牧東光電損失1億3千萬元，新北地檢署日前依依違反證交法特別背信罪、洗錢罪起訴蔡元培共17人，蔡元培掏空計畫也因手機被扣押還原曝光。

據調查，蔡元培與林峻輝（英文名Jerry、另案通緝）是同學，蔡聽從林指示擔任牧東子公司「南通四合」董事長，林曾傳訊息向蔡表示，「下週會先把你的董事身分換上來，公司裡面你幫我看著，現在這樣我不好插手太明顯」。對話顯示蔡確實受林控制，林並安排南通四合資金分配，利用「假交易、真借款」方式，製作虛假刀具訂單，挪用牧東資產。

另外，林俊輝與牧東光電前董事張君源為挪移資產，透過張君源友人陳威穎（隆一國際負責人）、邱偉哲（政紘公司負責人）協助，從事洗錢隱匿不法所得5843萬元。檢調扣押陳威穎手機鑑識，發現2023年10月林峻輝已有逃亡計畫，邱偉哲得知後相當不滿，發訊息怒嗆陳威穎說，「我也很挺你弄一間公司來，為了挺你也相信你讓你洗錢，結果錢洗出去了，丟下爛尾巴我收尾，稅金也沒按時給我」，顯示牧東內部曾發生內鬨。

起訴指出，牧東光電前後任董座曾振順、游盛聯為掏空公司資產，找上有財務有困難的「生活工場」負責人王慶輝等人配合、以直接或間接方式，使牧東新增電芯、果汁機、車輛、居家用品、環保塑膠粒、電子元件連接器及棒材等事業，安排無必要性的擴廠及購買設備，使銷貨端、客戶端廠商與牧東進行非常規交易，金額2億5千萬元。

檢調約談曾振順時，曾坦承牧東光電的電芯、果汁機與購買名車交易，均是前總經理張君儀（張君源胞弟）主導簽約，但無論是買賣標的、付款條件與價格，都相當不合理；游盛聯也供稱，蔡元培與林峻輝是同學，負責牧東光電業務導向、合約決策，公司採購或銷售貨品的條件，均須由蔡元培、林峻輝決定。