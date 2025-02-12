嗜賭夫失聯28年才出現 桃園婦今年掰了36年婚

1名女子36年前辭去工作嫁作桃園婦，幫忙婆家照顧養豬場，收入不穩，詎料丈夫嗜賭長年失聯，留她獨力拉拔子女成人，8年前丈夫突返家卻引來債主，母子為躲債搬離，分居逾6年訴請離婚，法官審理時，經子女作證，認定雙方婚姻無回復可能，准予離婚，訴訟費用由嗜賭夫負擔。

原告妻子起訴主張，她與丈夫於1989年3月2日結婚，婚後共同居住在桃園市的婆家，放棄原本工廠工作，協助婆家照顧養豬場，並育有如今已成年的子女。詎料，被告染賭博惡習，婚後長期未返家，經常無法聯繫丈夫，只有偶爾回家向家人要錢，從未付過子女的扶養費。

妻子說，她在婆家幫忙養豬場沒有固定報酬，還要靠娘家金援，與丈夫的感情逐漸淡薄，婚後第10年分房生活，丈夫在公公於2017年間過世後才回家住，卻不時有債主上門討債，讓母子3人不堪其擾，討論後決定翌年間搬離，雙方分居至今已6年，於是依民法規定訴請判決離婚，請求准予她與丈夫離婚。

由於被告夫經法院合法通知在言詞辯論期日未出庭，且也沒有提交任何書面聲明或抗辯。

法官根據妻子提出的戶籍謄本，確認雙方於1989年3月2日結婚，婚後育有一雙子女，原告妻子主張，丈夫婚後嗜賭，長期不在家，且未支付子女撫養費，由她獨立扶養子女成人，被告夫與子女感情疏離，又因被告夫債務問題，導致母子3人被迫搬離桃園的住處，經兩名成年子女出庭作證，證實父親長年未盡家庭責任，與家人關係疏離，且對妻兒搬離毫不在意等語，均與原告妻所述大致相符。