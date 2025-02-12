聽新聞
0:00 / 0:00

嗜賭夫失聯28年才出現 桃園婦今年掰了36年婚

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

1名女子36年前辭去工作嫁作桃園婦，幫忙婆家照顧養豬場，收入不穩，詎料丈夫嗜賭長年失聯，留她獨力拉拔子女成人，8年前丈夫突返家卻引來債主，母子為躲債搬離，分居逾6年訴請離婚，法官審理時，經子女作證，認定雙方婚姻無回復可能，准予離婚，訴訟費用由嗜賭夫負擔。

原告妻子起訴主張，她與丈夫於1989年3月2日結婚，婚後共同居住在桃園市的婆家，放棄原本工廠工作，協助婆家照顧養豬場，並育有如今已成年的子女。詎料，被告染賭博惡習，婚後長期未返家，經常無法聯繫丈夫，只有偶爾回家向家人要錢，從未付過子女的扶養費。

妻子說，她在婆家幫忙養豬場沒有固定報酬，還要靠娘家金援，與丈夫的感情逐漸淡薄，婚後第10年分房生活，丈夫在公公於2017年間過世後才回家住，卻不時有債主上門討債，讓母子3人不堪其擾，討論後決定翌年間搬離，雙方分居至今已6年，於是依民法規定訴請判決離婚，請求准予她與丈夫離婚。

由於被告夫經法院合法通知在言詞辯論期日未出庭，且也沒有提交任何書面聲明或抗辯。

法官根據妻子提出的戶籍謄本，確認雙方於1989年3月2日結婚，婚後育有一雙子女，原告妻子主張，丈夫婚後嗜賭，長期不在家，且未支付子女撫養費，由她獨立扶養子女成人，被告夫與子女感情疏離，又因被告夫債務問題，導致母子3人被迫搬離桃園的住處，經兩名成年子女出庭作證，證實父親長年未盡家庭責任，與家人關係疏離，且對妻兒搬離毫不在意等語，均與原告妻所述大致相符。

法官審酌，夫妻倆婚後長期無互動交集，妻兒3人因被告夫賭博的債務牽連，遭債主上門討債困擾，因此搬離原住處，被告夫見妻兒搬家也未加以慰留，夫妻倆自2018年間分居迄今已逾6年，分居期間雙方全未聯繫往來，未見被告夫有任何挽回婚姻舉動，可見雙方間徒具婚姻形式而無實質婚姻生活，婚姻的本質在於夫妻雙方共同生活和組織家庭，夫妻感情嚴重破裂，已無法維持婚姻關係，妻子請求判決離婚於法有據。

一名女子36年前嫁作桃園婦，婚後才知丈夫嗜賭且長年失聯不在家，留她獨力照顧婆家養豬場和1雙子女，8年前丈夫突然返家卻引來債主上門，她母子3人躲債搬離未獲挽留，分居超過6年，於是訴請離婚，桃園地院審理後，今年農曆春節大年初六判決准予雙方離婚，訴訟費用由丈夫負擔。記者陳恩惠／攝影
一名女子36年前嫁作桃園婦，婚後才知丈夫嗜賭且長年失聯不在家，留她獨力照顧婆家養豬場和1雙子女，8年前丈夫突然返家卻引來債主上門，她母子3人躲債搬離未獲挽留，分居超過6年，於是訴請離婚，桃園地院審理後，今年農曆春節大年初六判決准予雙方離婚，訴訟費用由丈夫負擔。記者陳恩惠／攝影

丈夫 婚姻 子女

延伸閱讀

影／火焰猛竄！桃園龍潭紙廠大火 受困1人救出送醫

台灣燈會明耀眼登場 16國際城市代表齊聚桃園迎盛會

桃園蘆竹死亡車禍 YouBike女騎士疑捲「大車死角」遭輾斃

桃園平鎮孕婦突家中產女 夫攜彌月蛋糕謝4消防及時迎產

相關新聞

六福村脫逃狒狒中彈死亡 農業局技工「下令開槍」遭判8月

2023年3月間新竹縣六福村主題遊樂園的東非狒狒，脫逃18天於楊梅民宅圍捕時中彈死亡引發議論，開槍的獵人沒事，下指令的桃...

嗜賭夫失聯28年才出現 桃園婦今年掰了36年婚

1名女子36年前辭去工作嫁作桃園婦，幫忙婆家照顧養豬場，收入不穩，詎料丈夫嗜賭長年失聯，留她獨力拉拔子女成人，8年前丈夫...

他3度酒駕不准易科罰金 法院撤銷

吳姓男子五年內三犯酒駕，第三次被判刑四個月，台南地檢署檢察官要求入監服刑，不准易科罰金，吳聲明異議；台南地方法院認為，檢...

女遛狗不繫繩 電梯狂吠遭罰

台中吳姓女子帶狗在社區搭電梯沒繫牽繩、未戴口罩，狗突朝沈姓居民狂吠，嚇到對方連電梯都不敢搭，吳女雖稱「是狗狗自己叫」，法...

下令槍擊​落跑狒狒 前技工判8月

新竹縣六福村主題遊樂園一頭東非狒狒前年脫逃十八天，遭圍捕時中彈死亡，桃園地檢署將下指令的桃園市農業局徐姓前技工起訴。桃園...

台東成功農會爆賄選 總幹事羈押

基層農會選舉日逼近，台東縣成功鎮農會爆發賄選，內場派涉嫌以禮品及每票1千元代價尋求具投票資格的會員支持特定候選人，總幹事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。