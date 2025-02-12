台東成功農會爆賄選 總幹事羈押

基層農會選舉日逼近，台東縣成功鎮農會爆發賄選，內場派涉嫌以禮品及每票1千元代價尋求具投票資格的會員支持特定候選人，總幹事張恭銘等12人涉案，台東地方法院裁定張羈押禁見，沈姓關係人3萬元交保。

農會2月15日投票選會員代表、小組長，3月10日前召開理、監事會互選理事長及常務監事，並聘任總幹事。台東縣成功鎮農會外場派曾品峰挑戰現任總幹事張恭銘，但資格審查未過，拚第二輪翻盤。此外，農會在農曆年前也爆發考績爭議，3名員工考績被打丙等，申訴遭威脅「會死得很難看」。

農會選舉傳出有會員代表候選人以禮品或現金賄賂具有投票權的農會會員，檢警調組專案小組，10日持搜索票疑查獲禮品及現金，帶回總幹事張恭銘等人。

台東地檢署指出，張姓等被告涉嫌以禮品或現金為對價賄賂有選舉權的會員或候選人，涉犯農會法第47條之1規定。地檢署表示，張姓被告有勾串共犯、證人之虞，已當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，另沈姓被告3萬元交保，其餘10名被告限制住居。

法院表示，張嫌涉嫌重大，另考量尚有證人未到庭，有串證之虞，裁定准押。