他3度酒駕不准易科罰金 法院撤銷

吳姓男子五年內三犯酒駕，第三次被判刑四個月，台南地檢署檢察官要求入監服刑，不准易科罰金，吳聲明異議；台南地方法院認為，檢察官裁量權不得恣意而為，檢方未具體說明吳「難收矯正之效」及「難以維持法秩序」理由，判決撤銷不准易科罰金處分。

吳姓男子二○二○年八月、二○二二年三月分別因酒駕遭台南地檢署處分緩起訴、台南地院判刑二月確定，二○二四年十月再度酒駕，法院判刑四個月；檢方依他五年內三犯要求入監，不准易科罰金。

吳男提起聲明異議訴訟，主張家有八十歲阿公、父親輕微中風、養護中心的舅舅每月要支出二至三萬元費用，另有房租二萬元，只有他能幫母親分擔開銷，入監便無收入，請求易科罰金。

法院認為，吳第三次酒駕距第一次違規已逾四年，測得酒精濃度為每公升○點四八毫克，並未發生交通事故或重大妨害公務等事實，是否准予易科罰金及易服社會勞動，檢察官固有裁量權，惟裁量權仍應受刑法第四十一條第一項規定，不得恣意而為。

法院並指，檢察官未具體說明認定吳男「難收矯正之效」及「難以維持法秩序」理由，裁量權行使有瑕疵，判決撤銷檢察官不准易科罰金及易服社會勞動的處分。台南地檢署表示，待收到裁定理由，研議是否提抗告。