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女遛狗不繫繩 電梯狂吠遭罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中吳姓女子帶狗在社區搭電梯沒繫牽繩、未戴口罩，狗突朝沈姓居民狂吠，嚇到對方連電梯都不敢搭，吳女雖稱「是狗狗自己叫」，法院認定她「消極容任」行為，構成社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁罰600元，可抗告。

台中第四分局移送指出，吳女去年12月13日早上6時多牽飼養的中型米克斯犬外出，搭電梯時沒有替狗繫上牽繩或戴口罩，導致沈姓女住戶被狗吠叫，嚇到整個人退出電梯，警方獲報後依社會秩序維護法將吳女送辦。

台中地院指出，社會秩序維護法第70條第3款規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。中院審理時，吳女坦承當天帶狗出門但表示「是狗狗自己叫。」沈女則說，對方養的狗沒有繫牽繩也未戴口罩，突在電梯朝她狂吠，自己受到驚嚇。

法院勘驗電梯內錄影畫面，發現沈女一踏入電梯，吳女的狗就朝她狂吠，沈嚇到離開電梯，而吳女確實沒有牽繩或其他適當方法約束犬隻，法院認為，吳女沒有任何防制犬隻在電梯內侵擾他人的措施，縱容該犬自由活動，其「消極容任」犬隻嚇人，違反社維法第70條第3款，裁定罰她600元罰鍰。

都發局指出，公寓大廈社區居民養寵物，爭議事件包括在公共區域便溺、造成汙染或踐踏社區內花草樹木；寵物進出共用區域未繫繩牽引或採取適當防護措施。

住戶遇上社區居民養寵物惡霸，依公寓大廈管理條例第16條第4項規定，「住戶飼養動物，不得妨礙公共衛生、公共安寧及公共安全。」可通過規約或授權管委會訂定管理辦法加以限制。

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