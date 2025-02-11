他逃過一劫又遇死神…國道連環4車禍離奇死1人 首個追撞駕駛被判6月

國道3號南向彰化路段2023年9月發生4車追撞車禍，第一輛車林姓駕駛人及時下車，原本逃過一劫，未料第四輛車為閃避車禍反撞上第一輛車，林男被波及致死。彰化地方法院審結，第一個追撞的駕駛人張男犯過失致人於死罪，被判處有期徒刑6月。可上訴。

判決書指出，林男駕駛小貨車因故障停在外側車道，吳姓女子駕車緊急煞停沒追撞小貨車，未料張姓駕駛人煞車、閃避不及追撞吳女的車，導致吳女的車向前推撞小貨車，小貨車遭撞擊起火燃燒，車身橫在加速道。

鍾姓男子駕車尾隨張男的車，看見前方車禍，立刻轉向右側加速道想閃避，沒想到第一輛車的林男逃下車並站在加速道，結果鍾男撞上起火的小貨車，站在小貨車附近的林男被波及，當場倒地不醒、肢體燒傷，警消趕到送醫救治，延到2024年2月死亡。林妻提告第一個追撞的駕駛人張男並要求必須負擔。

張男對未盡注意義務而有過失，並與林男因此傷重死亡的結果有因關係均坦承不諱，惟辯稱他的過失行為確是造成林男死亡結果的原因之一，但吳女、鍾男也有過失，也應該要同負過失致死之責等語。