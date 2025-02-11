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獲提名大法官被立法院封殺 王碧芳獲女法官協會推舉出任理事長

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

賴清德總統所提名7名大法官人選，全未能獲立法院通過，其中反對廢除死刑又是唯一有司法實務經驗的最高行政法院審判長王碧芳，因對憲法訴訟法修法立場與立委翁曉玲不同，一併遭封殺。不過中華民國女法官協會第16屆第1次理監事會議，選出王碧芳擔任理事長，女法官協會表示，王碧芳審判、行政經驗俱豐，接任理事長後希望能擴展女法官協會在國際上的地位與能見度。

女法官協會1995年1月4日創立，以102位創始會員為基礎，歷經30年發展，如今會員人數已突破300人。協會自創會以來，積極參與國際女法官協會會議，足跡遍布阿根廷、澳洲、菲律賓等地，與各國法官建立深厚友誼，日前30週年大會也邀請韓國女法官協會理事長率團來台。

女法官協會表示，女性法官比例逐年提升，2012年底還低於男性10個百分點，到2022年底已超越男性4個百分點，展現女性在司法界崛起，協會未來在推動性別平等、增進女性法官專業素養與工作環境改善方面，將扮演關鍵角色。

2月7日的理監事會議選出5名常務理事5名、1名常務監事，並由全體出席理事共同推舉王碧芳出任理事長。王碧芳為司法官第28期結業，曾任司法院大法官書記處（現憲法法庭書記廳）處長。

最高法院法官陶亞琴、蔡孟珊、管靜怡、何俏美、台灣高等法院庭長吳淑惠、潘翠雪、高院審判長邱琦、紀文惠、高院法官呂寧莉、台中高分院法官胡宜如、台灣高等檢察署檢察官戴東麗、新北地方法院庭長張筱琪、桃園地方法院庭長劉美香、台北地方法院審判長唐玥出任理事。

監事由大法官蔡彩貞、最高行政法院法官林惠瑜、林欣蓉、台北高等行政法院法官張瑜鳳、高雄高分院法官郭慧珊出任；高院審判長游士珺擔任協會秘書長。

最高行政法院審判長王碧芳接任中華民國女法官協會理事長。聯合報系資料照
最高行政法院審判長王碧芳接任中華民國女法官協會理事長。聯合報系資料照

司法院 大法官 王碧芳

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