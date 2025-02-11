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涉每票1千元賄選 台東成功農會總幹事張恭銘遭羈押

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

基層農會選舉日逼近，台東縣成功農會爆發賄選，內場派涉嫌以禮品及每票1千元尋求具投票資格的會員支持特定候選人，檢警昨將總幹事張恭銘等共12人帶回偵訊，今天下午台東地方法院裁定張羈押禁見，另名沈姓關係人3萬元交保。

農會選舉2月15日投票，3月10日前召開理、監事會互選理事長及常務監事，並聘任總幹事。成功鎮農會有內外場派之爭，外場派曾品峰登記遴聘總幹事，挑戰現任總幹事張恭銘，但最後資格審查未過，拚第二輪翻盤。此外，農會在農曆年前也爆發考績爭議，3名員工考績被打丙等，申訴遭威脅「會死得很難看」。

成功農會近日傳出有會員代表候選人以禮品或現金，賄賂具有投票權的農會會員，檢警調組專案小組，昨持搜索票搜索，疑查獲禮品及現金，帶回總幹事張恭銘等人。

台東地檢署指出，張姓等被告涉嫌以禮品或每票1千元現金為對價，賄賂有選舉權之會員或候選人，涉犯農會法第47條之1，有選舉權之人收受財物而許以為一定之行使，對於有選舉權之人交付財物而約其為一定之行使及對於候選人交付財物而約其為一定之競選活動等罪嫌。

地檢署說，犯罪嫌疑重大，其中張姓被告有勾串共犯、證人之虞，經當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，另沈姓被告 3 萬元交保，其餘10 名被告限制住居。

法院表示，張嫌涉嫌重大，違反農會法47條之一第1 旱第2款。又考量上有證人未到庭應證，有串證之虞，裁定准押。

台東縣成功鎮農會總幹事涉違反農會法，今遭法院裁定羈押。記者徐白櫻／翻攝
台東縣成功鎮農會總幹事涉違反農會法，今遭法院裁定羈押。記者徐白櫻／翻攝

台東 投票 賄選 農會

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