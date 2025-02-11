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稱吃藥昏眩沒用！砂石車司機故意轉向路殺黑狗 嘉檢偵結起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年10月間嘉義縣水上鄉有輛砂石車行經防汛道路，刻意輾向路旁黑狗造成慘死，警方找到張姓司機訊問後法辦；嘉檢今依違反動保法偵結起訴。

去年10月13有輛砂石車行經嘉義永欽二號橋旁防汛道路時，刻意開車撞向路旁黑狗，黑狗遭輾過慘死，民宅監視畫面拍錄下整個過程令人怵目驚心，網友痛批司機「真可惡！」、「那個司機根本就是故意轉彎就是要殺狗」。

起訴書表示，65歲張男去年10月13日上午6點多，駕駛砂石車行經嘉義縣水上鄉防汎道路，原本靠道路右側行駛，突見有隻黑狗在其行駛方向道路左側路旁，朝其方向走來，張男竟突將車輛向左側偏轉，使車輛朝向黑狗方向駛去，黑狗見狀閃避，張男又將車輛向右側偏轉，朝黑狗閃避方向駛去，將黑狗撞倒在地，左側四顆輪胎並先後輾過，致黑狗當場死亡。路過的游姓民眾發現後，將黑狗掩埋報警處理。

警方聯絡張男到案說明，張男否認犯行，對於為何將行駛方向朝向黑狗前後說詞不一，先稱說拿早餐，又稱吃藥昏眩。檢警調查早餐是炒麵，難以想像如何在駕駛車輛同時吃炒麵，且吃藥部分，張男稱是動保處人員提醒才想到可能是吃藥昏眩等語，可見其辯詞均不符常情，不足採信。加上又有監視畫面佐證，顯係故意轉向衝撞黑狗。

檢方認為，張男涉違反動物保護法第6條，而犯同法第25條第1款之宰殺動物罪嫌。偵結後依法提起公訴。

民宅前監視畫面砂石車疑刻意朝向黑狗，最後黑狗避無可避慘遭輾斃。圖／資料照片
民宅前監視畫面砂石車疑刻意朝向黑狗，最後黑狗避無可避慘遭輾斃。圖／資料照片

動保法 嘉義 狗狗 砂石 虐狗

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砂石車司機蓄意輾死流浪犬 嘉檢依違反動保法起訴

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