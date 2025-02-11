六福村脫逃狒狒中彈死亡 農業局技工「下令開槍」遭判8月

2023年3月間新竹縣六福村主題遊樂園的東非狒狒，脫逃18天於楊梅民宅圍捕時中彈死亡引發議論，開槍的獵人沒事，下指令的桃園市農業局徐姓前技工遭訴，桃園地院審結，依公務員假借職務上機會犯野生動物保育法的非法宰殺保育類野生動物罪，判刑8月，可上訴。

審理時，被告徐姓技工否認下令，辯稱在圍捕行動中沒遇到林姓獵人並對林下令，且不知道林姓、劉姓獵人當時攜帶的是獵槍；又脫逃狒狒凶暴，被告徐男為保護民眾安全，認為應適用野生動物保育法第21條第2項「危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者，得予以獵捕或宰殺」。

合議庭綜合諸多證人證詞及現場照片，認定被告徐男知悉林姓、劉姓獵人攜帶具殺傷力的原住民自製獵槍，非麻醉槍，且分別向林、劉指示，見到脫逃狒狒時，可以直接開槍，又被告指示時，客觀上無緊急危難情狀，足認被告有宰殺保育類野生動物犯意，及利用林姓獵人宰殺保育類野生動物的客觀事實，被告所辯不足採，犯行堪以認定。