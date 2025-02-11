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小黃要迴轉他占用網狀線還持甩棍追車 法院判罰8千元
蔡姓男子開車停等紅燈時，占用網狀線，遭要迴轉的王姓小黃司機要求倒車讓道；蔡認為王語氣惡劣，持甩棍下車追車，過程被民眾錄影PO到網路。警方將蔡通知到案，依違反社會秩序維護法函送台南簡易庭，法院裁罰8千元，並沒收甩棍。
判決指出，35歲蔡姓男子今年1月2日中午12時許，開車行經台南市中西區北門路1段，因認為想要迴轉的54歲王姓小黃司機態度惡劣，下車持甩棍要向王理論；王當時迴轉後迅速開走，蔡只好作罷，過程全被前方車輛錄影拍下。
畫面顯示，王姓司機駕駛計程車在北門路1段125號前欲迴轉北門路北向，要求同向正停在網狀線的蔡男轎車倒車讓道，待小黃迴轉至北門路北向道路時，蔡認為小黃司機語氣惡劣，手持甩棍下車追車，王立即將計程車駛離現場。
警方表示，本案王姓司機違反道路交通管理處罰條例第48條，在多車道左轉彎（迴轉）不先駛入內側車道，另蔡姓駕駛人違反同條例第56條不遵守標線行駛占用網狀線，案發時都已開出罰單。
台南簡易庭認定，蔡姓男子攜帶公告查禁器械，違反社會秩序維護法第63條第1項第8款，審酌蔡姓男子與他人發生行車糾紛，持甩棍欲向他方理論，參酌其學歷、職業及家庭經濟狀況，及其行為對社會造成之潛在危害等一切情狀，處罰鍰新臺幣8千元，扣案伸縮式甩棍沒入。
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