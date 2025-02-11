農會選舉周六投票 台東成功農會總幹事張恭銘涉賄選遭聲押

基層農會選舉15日投票，台東縣成功鎮農會有內外場派之爭，爆發賄選疑雲，總幹事張恭銘昨遭警調帶走，檢察官聲請羈押。

4年改選一次的基層農會2月15日投票，先選出會員代表及小組長，後續召開會員大會選舉理監事，3月10日前召開理、監事會互選理事長及常務監事，並聘任總幹事。農會人士指出，若第一階段資格審查合格的總幹事未能如願獲聘，進入第二輪登記及審查。

台東有9家農會，台東地區農會與成功鎮農會都有競爭，成功鎮農會有外場派曾品峰挑戰現任總幹事張恭銘，但最後資格審查未過，拚第二輪翻盤機會。

受農會選舉影響，各方勢力角力，成功鎮農會在農曆年前更爆發考績爭議，3名員工考績被打丙等，指控農會總幹事張恭銘公私不分，只挺自己人。