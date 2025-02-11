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台東知名協作團體在嘉明湖砍林木開闢營地升火 6人遭判刑

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

嘉明湖示意圖。圖／取自林管處官網
嘉明湖示意圖。圖／取自林管處官網
台東縣一家在地登山社帶遊客前往嘉明湖一帶登山露營，不顧森林大火危險性，竟私自砍伐箭竹、台灣冷杉等高山林木開闢四處營地升火紮營，離譜舉動遭人舉報。台東地院一審判決結果出爐，孫姓、曾姓股東及名4員工依違反森林法，遭處3至6個月不等有期徒刑，得易科罰金。

2021年3月間，有山友發現，戒茂斯山通往嘉明湖山徑，俗稱「獵寮」之處出現砍伐及生火的紮營痕跡，通報林業保育署，保安警察移送台東地方檢察署偵查起訴。

判決書指出，登山社孫姓等6人層層分工，有人負責管理，也有人砍伐高山箭竹及台灣冷杉、開墾營地及記錄拍照，共開墾4區塊紮營地，總面積約370.03平方公尺。

判決書說，本案山坡地屬於山坡地保育區範圍土地，擅自墾殖，雖未致生水土流失或毀損水土保持之處理與維護設施之實害結果，惟已對山坡地水土資源之保育、確保水源涵養及自然資源之永續利用等保護法益形成具體危險。

孫姓股東處有期徒刑6個月、沒收犯罪所得5萬元，曾姓股東處有期徒刑5個月，另外柯姓、蔡姓及彭姓員工處有期徒刑4個月，劉姓員工處有期徒刑3個月，皆可易科罰金，全案可上訴。

台東 嘉明湖

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