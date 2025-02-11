快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

國3彰化連環撞事故1人救治5個月亡 肇事駕駛判6月

中央社／ 彰化11日電

張姓駕駛經國道3號南向彰化系統，前車遇事故車煞停，張男閃避不及，撞上前車後推撞事故車，共釀4車連環撞，事故車駕駛治療5個月仍不治，張男近日被依過失致死罪判6月刑期。

彰化地方法院判決書指出，民國112年9月6日晚間7時許，林姓駕駛因自用小客貨車故障，停放於國3南向197.7公里處外側車道

據判決書內容，1輛自小客車為閃避此事故車，在撞擊前煞停；張男因煞車、閃避不及，追撞這輛自小客車後方，自小客車遭撞後向前推撞事故車，事故車立即起火燃燒。

此時，行駛於張男後方的另1輛自小客車駕駛見車禍發生，立刻向右側加速車道閃避，而撞上被推到加速車道的事故車，導致事故車受到2次撞擊；站在事故車附近的林姓駕駛於連環車禍過程中被撞倒在地，傷勢嚴重送醫搶救，經數月治療仍於113年2月宣告不治。

張男稱，他的過失行為確實是造成被害人死亡結果的原因之一，但另外2名自小客車駕駛也有過失，也應同負過失致死之責。法官認為，另2名駕駛經檢察官不起訴處分，法院不得對未經起訴的犯罪審判。

法官審酌，被告未盡注意義務，被害人也未擺放故障標誌警示及事發時站在加速車道附近，發生此件交通事故，致被害人受傷送醫救治仍死亡，被告尚未與被害人家屬成立調解、未填補其犯罪所生損害，依過失致人於死罪處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。

交通事故 被害人 車道

延伸閱讀

上班尖峰時段快改道！國1北向高科出口3車連環撞 回堵3公里

彰化「罷免缺衣不可」一階達標 謝衣鳯：沒有正當性

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

綠營不辦2026彰化縣長初選？基層：只有「那個人」能決定

相關新聞

台東知名協作團體在嘉明湖砍林木開闢營地升火 6人遭判刑

台東縣一家在地登山社帶遊客前往嘉明湖一帶登山露營，不顧森林大火危險性，竟私自砍伐箭竹、台灣冷杉等高山林木開闢四處營地升火...

吸毒後差點燒死整棟大樓住戶 高雄男子遭判刑4年6月

高雄市左營區一名余姓男子去年5月在家中喝酒吸食安非它命，迷茫下竟然在家中連續縱火，員警到場他還推卸責任稱住家被人闖入縱火...

台中女遛狗不繫牽繩、電梯縱容狂吠嚇人 社維法罰她600

台中吳姓女子帶飼養的米克斯犬外出時，在社區大樓搭電梯沒繫牽繩、未戴口罩，結果狗突朝另名沈姓女住戶狂吠，嚇到對方連電梯都不...

「華爾街女神」爭產…有無拿鐵鎚打姑姑？ 她亮鼻子證明非鷹勾鼻

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，與楊儒杰、詹勝雄4人被依家暴殺人未遂罪起訴，台北地...

獨／酒駕男三字經辱警判無罪確定 法官要警「適度容忍」

台中市陳姓男子在前年間喝酒騎機車，遭警員攔查，陳不服攔查，辱罵警員三字經，遭警方依妨害公務罪送辦，不過一、二審都認定，警...

懷疑辣妻出牆有小王 竹聯幫黑道夫幹了這事仍挽不回

竹聯幫弘仁會成員吳姓男子懷疑林姓妻子與桃園賴姓男子交往，2023年10月間某晚找上門，噴辣椒水、持開山刀搶走賴男錢包、手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。