快訊

高雄分屍案凶嫌領百萬勞退 「殺人後」還向議員求助領補助

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

吸毒後差點燒死整棟大樓住戶 高雄男子遭判刑4年6月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市左營區一名余姓男子去年5月在家中喝酒吸食安非它命，迷茫下竟然在家中連續縱火，員警到場他還推卸責任稱住家被人闖入縱火，不僅把自家燒到變廢墟、樓板水泥剝落，還差點害死整棟16層住宅大樓的居民，遭橋頭地院法官依燒毀住宅未遂罪，判處有期徒刑4年6個月。

判決書指出，余姓男子有多次酒駕及吸食毒品前科，他卻在去年5月1日上午11點27分，因為同時喝了米酒、啤酒，還用水車吸安非他命，在酒精及毒品致幻作用下，疑似看不慣家中有螞蟻，竟然異想天開拿打火機點燃衛生紙要「燒螞蟻」，造成床鋪被燒毀大半。

消防人員不到5分鐘就到場滅火，沒想到詢問余男事發原因，余男竟稱是家中被人闖入縱火，但當警消進一步詢問闖入的人跑哪去時，余男又稱「死了、過世了」，答非所問讓警消也無所適從，只能告誡他不要再引燃火勢，但余男依然口中念念有辭「從後面來的我不接受」。

不過就在警消離開後不久，他又馬上在11點46分到50分之間，再次引火，這次他更放完火後直接離開家，走到樓下長椅上坐著觀火，放任火勢燒毀住處，等消防人員再度前來救火撲滅火勢後，余男住處已經燒成到樓板水泥剝落、玻璃窗破裂、門框碳化，甚至波及陽台外牆磁磚。

員警找到赤裸著上半身的余男後，盤問他為何放火，余男卻不僅對員警叫囂「關我屁事啊，我又沒走，我怎知道誰上去，左右鄰居都有可疑啊」，甚至稱是被「亡者」請託而放火，當場遭員警逮捕帶回派出所，但他在派出所內又脫序到脫褲子，行為、思考及舉止異於常人。

警詢時對於為何縱火，余男辯稱是因為朋友將雜物堆在他家，他看不慣，才會憤而點火要燒毀。

經法官審理，認定他因施用毒品、服用酒精而致精神狀態陷於異常，第一次放火後對於放火妄念仍持續存在，且經員警勸阻仍繼續放火，第二次放火更只在警消離去後5分鐘之內，引火犯意明確，放火後更放任火勢延燒住處及所住的大樓。

法官指出，雖因火勢及時控制而沒有燒毀整棟大樓，但大樓內除了余男居住外，還有許多住戶，都可能因余男的行為造成生命、身體及財產不可回復之侵害，且余男多次酒駕遭判刑，物質濫用成癮，屢屢脫序、品行不佳，因此依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪判他4年6月有期徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

毒品 消防人員 縱火 鄰居

延伸閱讀

花蓮男遭擄走失蹤多日棄屍山區 嫌疑人稱吸毒丟包

鑽石大樓應召生意引發尋仇砸店？ 警逮威震、天道黑幫成員

北市鑽石大樓幫派鬥毆尋仇 刑事局逮7嫌送辦

確定逃死！新竹輪胎行縱火燒死8家人 凶手「自首」判無期徒刑定讞

相關新聞

吸毒後差點燒死整棟大樓住戶 高雄男子遭判刑4年6月

高雄市左營區一名余姓男子去年5月在家中喝酒吸食安非它命，迷茫下竟然在家中連續縱火，員警到場他還推卸責任稱住家被人闖入縱火...

「華爾街女神」爭產…有無拿鐵鎚打姑姑？ 她亮鼻子證明非鷹勾鼻

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，與楊儒杰、詹勝雄4人被依家暴殺人未遂罪起訴，台北地...

台中女遛狗不繫牽繩、電梯縱容狂吠嚇人 社維法罰她600

台中吳姓女子帶飼養的米克斯犬外出時，在社區大樓搭電梯沒繫牽繩、未戴口罩，結果狗突朝另名沈姓女住戶狂吠，嚇到對方連電梯都不...

獨／酒駕男三字經辱警判無罪確定 法官要警「適度容忍」

台中市陳姓男子在前年間喝酒騎機車，遭警員攔查，陳不服攔查，辱罵警員三字經，遭警方依妨害公務罪送辦，不過一、二審都認定，警...

懷疑辣妻出牆有小王 竹聯幫黑道夫幹了這事仍挽不回

竹聯幫弘仁會成員吳姓男子懷疑林姓妻子與桃園賴姓男子交往，2023年10月間某晚找上門，噴辣椒水、持開山刀搶走賴男錢包、手...

園長之子性侵人神共憤 4人撞大門教訓…搞錯對象遭起訴

台北市「培諾米達」信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵、猥褻院內女童，台灣高等法院月前重判毛有期徒刑28年8月；案件曝光時，林姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。