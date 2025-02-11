吸毒後差點燒死整棟大樓住戶 高雄男子遭判刑4年6月

高雄市左營區一名余姓男子去年5月在家中喝酒吸食安非它命，迷茫下竟然在家中連續縱火，員警到場他還推卸責任稱住家被人闖入縱火，不僅把自家燒到變廢墟、樓板水泥剝落，還差點害死整棟16層住宅大樓的居民，遭橋頭地院法官依燒毀住宅未遂罪，判處有期徒刑4年6個月。

判決書指出，余姓男子有多次酒駕及吸食毒品前科，他卻在去年5月1日上午11點27分，因為同時喝了米酒、啤酒，還用水車吸安非他命，在酒精及毒品致幻作用下，疑似看不慣家中有螞蟻，竟然異想天開拿打火機點燃衛生紙要「燒螞蟻」，造成床鋪被燒毀大半。

消防人員不到5分鐘就到場滅火，沒想到詢問余男事發原因，余男竟稱是家中被人闖入縱火，但當警消進一步詢問闖入的人跑哪去時，余男又稱「死了、過世了」，答非所問讓警消也無所適從，只能告誡他不要再引燃火勢，但余男依然口中念念有辭「從後面來的我不接受」。

不過就在警消離開後不久，他又馬上在11點46分到50分之間，再次引火，這次他更放完火後直接離開家，走到樓下長椅上坐著觀火，放任火勢燒毀住處，等消防人員再度前來救火撲滅火勢後，余男住處已經燒成到樓板水泥剝落、玻璃窗破裂、門框碳化，甚至波及陽台外牆磁磚。

員警找到赤裸著上半身的余男後，盤問他為何放火，余男卻不僅對員警叫囂「關我屁事啊，我又沒走，我怎知道誰上去，左右鄰居都有可疑啊」，甚至稱是被「亡者」請託而放火，當場遭員警逮捕帶回派出所，但他在派出所內又脫序到脫褲子，行為、思考及舉止異於常人。

警詢時對於為何縱火，余男辯稱是因為朋友將雜物堆在他家，他看不慣，才會憤而點火要燒毀。

經法官審理，認定他因施用毒品、服用酒精而致精神狀態陷於異常，第一次放火後對於放火妄念仍持續存在，且經員警勸阻仍繼續放火，第二次放火更只在警消離去後5分鐘之內，引火犯意明確，放火後更放任火勢延燒住處及所住的大樓。

法官指出，雖因火勢及時控制而沒有燒毀整棟大樓，但大樓內除了余男居住外，還有許多住戶，都可能因余男的行為造成生命、身體及財產不可回復之侵害，且余男多次酒駕遭判刑，物質濫用成癮，屢屢脫序、品行不佳，因此依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪判他4年6月有期徒刑。

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