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台中女遛狗不繫牽繩、電梯縱容狂吠嚇人 社維法罰她600
台中吳姓女子帶飼養的米克斯犬外出時，在社區大樓搭電梯沒繫牽繩、未戴口罩，結果狗突朝另名沈姓女住戶狂吠，嚇到對方連電梯都不敢搭，吳女雖辯稱「是狗狗自己叫」，法院認定她「消極容任」行為，構成社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁罰她600元，可抗告。
台中第四分局移送指出，吳女2024年12月13日早上6點多牽狗外出散步，在南屯區向上路五段的社區搭電梯時，沒有替狗繫上牽繩或戴口罩，導致沈姓女住戶準備搭電梯時被狗吠叫，嚇到整個人退出，警方獲報後依社會秩序維護法將吳女送辦。
台中地院指出，社會秩序維護法第70條第3款規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
中院審理時，吳女坦承有養1隻中型米克斯犬，當天帶狗出門但辯稱沒有縱容動物嚇人，表示「是狗狗自己叫。」沈女則說，對方養的狗沒有繫牽繩也未戴口罩，突然在電梯朝她狂吠，自己受到驚嚇。
法院勘驗電梯內錄影畫面，發現沈女一踏入電梯，吳女的狗就朝她狂吠，沈因而受到驚嚇離開電梯，而沈女確實沒有以牽繩或其他適當方法約束犬隻，不採信吳女辯詞，認定她確實有縱容其養的狗嚇人。
法院認為，吳女未為任何防制該犬隻在電梯內侵擾他人的措施，逕自縱容該犬自由活動、嚇人，其「消極容任」該犬隻嚇人，違反社維法第70條第3款，裁定罰她600元罰鍰。
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