快訊

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

獨／酒駕男三字經辱警判無罪確定 法官要警「適度容忍」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在前年間喝酒騎機車，遭警員攔查，陳不服攔查，辱罵警員三字經，遭警方依妨害公務罪送辦，不過一、二審都認定，警員執勤時，遇到人民對於勤務質疑的侮辱性言論，仍「宜適度容忍」，加上陳未持續性辱罵，今判陳無罪確定。

判決指出，陳姓男子在前年5月17日下午5時許，酒後騎機車行經台中市龍井區中華路一段時，遭烏日警分局龍井所王姓警員攔查，陳因不滿警員執行酒測，當場辱罵警員「來阿、來阿、來測阿，幹〇娘，9萬多而已」等語，警方依妨害公務罪送辦。

陳男在偵、審時，雖然坦認有罵三字經，但辯稱不是罵警察，而是三字經是他的口頭禪等語。

台中地院審酌，妨害公務的罪責要構成，需要行為人對公務員當場侮辱，且出於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行勤務，才構成違法，法院在個案認定時，不能只因為人民發表貶抑性的侮辱言論，就認定人民有妨害公務的故意。

一審指出，人民會對依法執行職務的公務員當場侮辱，有時因自身權益受害，例如財產被強制執行、住所被拆遷、行為被取締、人身遭逮捕拘禁等，人民當場抗爭的言論，有時是個人修養不足、一時情緒反應的習慣用語，有時是對公務員執勤合法性有質疑或瑕疵導致，國家對於該類人民的言論，在一定範圍內仍「宜適度容忍」，除非達到無法執勤的結果。

一審認為，根據密錄器的譯文可知，陳男辱罵一句三字經後，在警員質疑「你罵什麼」時，即未再辱罵，時間短暫、不具持續性，雖然言詞讓警員心生不快，但沒有影響警員執行酒測，也沒達明顯干擾程度，不符合妨害公務的執勤要件，判陳無罪。

檢方上訴台中高分院後，全案今天審結，仍維持一審認定，判陳男無罪，全案確定。

台中市陳姓男子酒後騎機車遭警盤查，陳辱罵警員三字經，台中高分院今判陳無罪確定。示意圖／本報資料照
台中市陳姓男子酒後騎機車遭警盤查，陳辱罵警員三字經，台中高分院今判陳無罪確定。示意圖／本報資料照

公務員 台中市 妨害公務 警察

延伸閱讀

影／騎前女友機車被攔查逮捕 新北男得知遭告侵占當場心碎

他被控販毒自白又翻供 證人也落跑拘提不到…舉證不足法官判無罪

賴總統邀五院院長會商國政 韓國瑜接球：代表人民反映民情

醉漢倒臥板橋車站公廁 辱警三字經還拳打腳踢秒遭逮

相關新聞

獨／酒駕男三字經辱警判無罪確定 法官要警「適度容忍」

台中市陳姓男子在前年間喝酒騎機車，遭警員攔查，陳不服攔查，辱罵警員三字經，遭警方依妨害公務罪送辦，不過一、二審都認定，警...

懷疑辣妻出牆有小王 竹聯幫黑道夫幹了這事仍挽不回

竹聯幫弘仁會成員吳姓男子懷疑林姓妻子與桃園賴姓男子交往，2023年10月間某晚找上門，噴辣椒水、持開山刀搶走賴男錢包、手...

園長之子性侵人神共憤 4人撞大門教訓…搞錯對象遭起訴

台北市「培諾米達」信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵、猥褻院內女童，台灣高等法院月前重判毛有期徒刑28年8月；案件曝光時，林姓...

他3犯酒駕南檢不准易科罰金 南院判撤銷：檢漏述兩理由

吳姓男子5年內3犯酒駕，第三次判刑4月，台南地檢署檢察官不准他易科罰金，要求入監服刑；吳提出聲明異議，台南地院認定，檢察...

台企銀董座劉佩真疑涉背信遭檢調偵辦 與這原因有關

台企銀（2834）在剛過完農曆新年假期的第一個周末補班日突遭檢調搜索，消息指台企銀董事長劉佩真是因為遭內部人檢舉浮報費用...

初五晚酒駕撞死步行婦還肇逃 現場留燈殼碎片成鐵證

51歲許女初五（2日）晚間酒後開車行經新北市八里區中華路時，撞上走在路邊的67歲文女後逃逸，文女送醫後不治。蘆洲警8小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。