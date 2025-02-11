獨／酒駕男三字經辱警判無罪確定 法官要警「適度容忍」

台中市陳姓男子在前年間喝酒騎機車，遭警員攔查，陳不服攔查，辱罵警員三字經，遭警方依妨害公務罪送辦，不過一、二審都認定，警員執勤時，遇到人民對於勤務質疑的侮辱性言論，仍「宜適度容忍」，加上陳未持續性辱罵，今判陳無罪確定。

判決指出，陳姓男子在前年5月17日下午5時許，酒後騎機車行經台中市龍井區中華路一段時，遭烏日警分局龍井所王姓警員攔查，陳因不滿警員執行酒測，當場辱罵警員「來阿、來阿、來測阿，幹〇娘，9萬多而已」等語，警方依妨害公務罪送辦。

陳男在偵、審時，雖然坦認有罵三字經，但辯稱不是罵警察，而是三字經是他的口頭禪等語。

台中地院審酌，妨害公務的罪責要構成，需要行為人對公務員當場侮辱，且出於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行勤務，才構成違法，法院在個案認定時，不能只因為人民發表貶抑性的侮辱言論，就認定人民有妨害公務的故意。

一審指出，人民會對依法執行職務的公務員當場侮辱，有時因自身權益受害，例如財產被強制執行、住所被拆遷、行為被取締、人身遭逮捕拘禁等，人民當場抗爭的言論，有時是個人修養不足、一時情緒反應的習慣用語，有時是對公務員執勤合法性有質疑或瑕疵導致，國家對於該類人民的言論，在一定範圍內仍「宜適度容忍」，除非達到無法執勤的結果。

一審認為，根據密錄器的譯文可知，陳男辱罵一句三字經後，在警員質疑「你罵什麼」時，即未再辱罵，時間短暫、不具持續性，雖然言詞讓警員心生不快，但沒有影響警員執行酒測，也沒達明顯干擾程度，不符合妨害公務的執勤要件，判陳無罪。