懷疑辣妻出牆有小王 竹聯幫黑道夫幹了這事仍挽不回
竹聯幫弘仁會成員吳姓男子懷疑林姓妻子與桃園賴姓男子交往，2023年10月間某晚找上門，噴辣椒水、持開山刀搶走賴男錢包、手機，並騎走賴男借來代步的機車，去年3月夫妻經法院調解已離婚。桃園地檢署偵結，將他依加重強盜罪起訴。
起訴指出，目前因他案收容在台北看守所的32歲吳秉珅，2023年9月間懷疑林姓妻子紅杏出軌，查到對方應是賴姓男子，於是10月3日晚間6點多，循線找到賴男位於桃園市桃園區地下一樓的公司宿舍，破壞門鎖進入賴男的房間。
吳男先以預藏的辣椒水朝賴男的眼部噴灑，並持開山刀砍向賴，造成賴的雙眼結膜炎、左胸痛、左上臂肌痛及肌炎等傷害，吳男以開山刀架在賴的脖子上，逼他交出內有現金300元、金融卡及證件的皮夾、價值萬餘元的小米手機，還有賴男向楊姓男子借用的機車，得手後騎著該部機車離去。
翌日上午9點30分，由於吳秉珅另涉他案，遭警方持新北地檢署檢察官核發的拘票，於吳男住處附近的新北市三重區五華街與碧華街口將他拘提到案，並在他身上查扣賴男的小米手機、辣椒水及機車，才知吳男前一晚在桃園犯下強盜案。
檢察官認為，被告吳男涉犯強盜罪、攜帶凶器、毀越門窗、侵入住宅等情形，應依加重強盜罪嫌論處，扣案辣椒水沒收，強盜犯罪所得300元未實際合法發還給賴姓被害男子，依法宣告沒收。
至於被害賴男於警詢時，另指控吳男強盜取得的物品還包括1台筆記型電腦，偵查時，賴男稱案發前1天，他的筆電被偷走，他猜是吳男偷走的；但檢察官認為這個部分與10月3日的強盜案無關。
有趣的是，被告吳男於檢方偵查期間，另案收容於北所時，在去年8月13日上午，趁著涉嫌經營線上賭博網站及地下匯兌案，之前遭羈押禁見的「88會館」負責人郭哲敏律見之際，持鐵製筆筒毆打郭的後腦，造成郭輕微腦震盪，吳男事後辯稱「打錯人」，郭的辯護人為此具狀「雜役間盛傳每毆打郭哲敏一次即可獲取20萬元報酬，是監所對其而言非絕對安全，有停止羈押之必要。」向新北地院聲請交保未果。
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