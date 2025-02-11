園長之子性侵人神共憤 4人撞大門教訓…搞錯對象遭起訴

台北市「培諾米達」信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵、猥褻院內女童，台灣高等法院月前重判毛有期徒刑28年8月；案件曝光時，林姓等4人想駕車衝撞「培諾米達」私刑教訓，但找錯對象，撞成「睿芯」托嬰中心，4人今依毀損罪起訴。

被檢方起訴的4人分別是20歲的林姓男子、18歲的馬姓男子、20歲的王姓男子、21歲的張姓男子，警方另移送涉案王姓、吳姓2名少年，少年由少年法院審理。

林姓等4名男子2024年7月17日在新北市中和區林的住處，看見媒體報導毛畯珅性侵案，心生不滿，謀議要駕車衝撞「培諾米達」，不過，因資訊落差，他們選錯目標，挑上在「培諾米達」原址一樣作托嬰生意的「睿芯」托嬰中心。

檢察官查出，林姓男子等人策畫準備寫有天地不容、人神共憤、性侵幼兒、毛畯珅的布條懸掛在馬的車輛上，由王、張前往拍攝撞擊的情形以及接應馬犯後脫身。

4人謀議既定，2024年7月21日，林在住所先以噴漆噴灑文字，與張先行前往托嬰中心，凌晨3時許，將布條懸掛於車上，馬用倒車方式衝撞鐵「睿芯」托嬰中心捲門、大門3次，造成托嬰中心的鐵捲門、大門、洗手檯及托嬰中心所在社區的花圃不堪使用。