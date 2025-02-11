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園長之子性侵人神共憤 4人撞大門教訓…搞錯對象遭起訴

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

台北市「培諾米達」信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵、猥褻院內女童，台灣高等法院月前重判毛有期徒刑28年8月；案件曝光時，林姓等4人想駕車衝撞「培諾米達」私刑教訓，但找錯對象，撞成「睿芯」托嬰中心，4人今依毀損罪起訴。

被檢方起訴的4人分別是20歲的林姓男子、18歲的馬姓男子、20歲的王姓男子、21歲的張姓男子，警方另移送涉案王姓、吳姓2名少年，少年由少年法院審理。

林姓等4名男子2024年7月17日在新北市中和區林的住處，看見媒體報導毛畯珅性侵案，心生不滿，謀議要駕車衝撞「培諾米達」，不過，因資訊落差，他們選錯目標，挑上在「培諾米達」原址一樣作托嬰生意的「睿芯」托嬰中心。

檢察官查出，林姓男子等人策畫準備寫有天地不容、人神共憤、性侵幼兒、毛畯珅的布條懸掛在馬的車輛上，由王、張前往拍攝撞擊的情形以及接應馬犯後脫身。

4人謀議既定，2024年7月21日，林在住所先以噴漆噴灑文字，與張先行前往托嬰中心，凌晨3時許，將布條懸掛於車上，馬用倒車方式衝撞鐵「睿芯」托嬰中心捲門、大門3次，造成托嬰中心的鐵捲門、大門、洗手檯及托嬰中心所在社區的花圃不堪使用。

之後，王、張持手機拍下毀人財物的影片，傳給林告知任務已執行完畢，馬與張作案後，停留在原地等候警方逮捕，而被誤撞托嬰中心的王姓職員、曾姓住戶向警方提告。

台北市「培諾米達」信義幼兒園爆發園長兒子性侵女學童案，馬姓男子赴該幼兒園原址由不同負責人經營的睿芯托嬰中心開車衝撞鐵門。本報記者／翻攝
台北市「培諾米達」信義幼兒園爆發園長兒子性侵女學童案，馬姓男子赴該幼兒園原址由不同負責人經營的睿芯托嬰中心開車衝撞鐵門。本報記者／翻攝

幼兒園 托嬰 猥褻 私刑

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