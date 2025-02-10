台企銀董座劉佩真疑涉背信遭檢調偵辦 與這原因有關

台企銀（2834）在剛過完農曆新年假期的第一個周末補班日突遭檢調搜索，消息指台企銀董事長劉佩真是因為遭內部人檢舉浮報費用，因此被依涉嫌銀行法特別背信罪調查，檢調約談後以50萬元交保候傳，台企銀並有人資主管、行員等多人被檢調傳喚。由於遭指涉浮報費用的金額不過百萬元水準，與過往公股金融圈傳出弊案的金額差距不小，事件發生令市場側目，更令公股金融圈關注劉佩真的董座大位會否因此不保。

據透露，劉佩真此番遭指涉犯銀行法特別背信罪被搜索調查，雖然金管會表示並非由其移送，是新北地檢署發動偵辦，不過，台企銀多年來的黑函文化，迄今仍未止歇，累積在金管會的黑函恐怕已有一堆，此次檢調調查雖說是基於內部人檢舉，但針對同樣事件的相關黑函，一定也有送到金管會。

劉佩真是在2023年6月上任台企銀董事長，她的夫婿是蔡英文總統時期的行政院主計長朱澤民，因此過去劉佩真穩坐輸銀理事主席，以及轉任台企銀董座，金融圈認為與朱澤民不無關係，且2024年選後賴清德總統上台，朱澤民雖未留任內閣，但劉佩真在公股高層人事調整時仍因屬女性董座而續任。但也因此劉佩真此次遭偵辦浮報費用涉特別背信罪，外界有聲音推測是清算前朝人馬。

不過，消息來源指出，劉佩真被檢舉浮報費用其實金額不大，且依特別背信罪偵辦，客觀事實符合與否仍有認定上的空間，並非如過去有傳公股行庫弊案往往多涉及大額授信案件，兩者相較程度輕重有別。但台企銀的黑函文化已經持續多年，長期以來從未消失，而且台企銀明明總行在台北市，卻是與金管會同在新北市的新北地檢署發動偵辦，黑函從金管會再「散播」到檢調的途徑，讓外界充滿聯想。

財政部主管公股事務的相關官員目前尚未對此事有所評論，劉佩真10日也正常上班、執行職務，台企銀內部運作一切照舊，對事件詳情則以無從查證、偵查不公開為由，表示不便對外說明。黑函文化最終是否真能演變為換掉董事長，有待觀察。