初五晚酒駕撞死步行婦還肇逃 現場留燈殼碎片成鐵證

51歲許女初五（2日）晚間酒後開車行經新北市八里區中華路時，撞上走在路邊的67歲文女後逃逸，文女送醫後不治。蘆洲警8小時內逮捕許女，她酒測值0.07毫克，依肇事逃逸致死、公危移送，檢方訊後以6萬元交保，限制出境、出海。

據了解，酒駕撞人肇逃的許姓女子，2日至八里區友人住家聚會，晚間6時許酒後欲開車回三重住處。許女開車行經八里區中華路三段157巷時，疑因酒後精神恍惚撞上走在路邊的文姓婦人，許女不但未下車查看或報警，反而直接開車逃離現場。

文姓婦人當天是去療養院探視親人，結束後徒步下山準備要去市區坐車回家時，遭酒駕的許女撞上。

蘆洲警方晚間7時許接獲報案，警方及救護人員到場時文女已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。鑑識人員現場採證發現有疑似汽車燈殼碎片，但現場無監視器無法確認發生時間。

警方擴大調閱監視器及經過車輛行車記錄器後，鎖定1輛轎車於案發地前後路口有跨越分向線、車身搖晃情事十分可疑。經調閱監視器發現該車駛入三重一處社區，警方前往調查，發現該車右前方頭燈有撞擊毀損情形，再查出該車是51歲許姓女住戶所駕駛，帶回偵辦，許女酒測值0.07毫克。

許女坦承酒駕撞人還肇逃，警方詢後依肇逃致死、公共危險罪嫌將許女移送士林地檢署偵辦，檢察官複訊後以6萬元交保，犯罪事實持續調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康