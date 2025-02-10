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類柯文哲涉貪案明年起由國民法官審 法務部：加強公訴訓練
國民法官法規定自2026年1月1日起，例如前民眾黨主席柯文哲涉及最輕本刑10年以上的貪汙罪將交由國民法官審理，法務部長鄭銘謙今天表示，已要求檢察官就擴大適用範圍作足準備，並強化檢察官的教育訓練。
法務部指出，2026年1月1日起除少年刑事案件及毒品案件外，最輕本刑10年以上有期徒刑之罪將適用國民法官法，將秉持以往程序嚴謹要求，結合司法警察建立完善的偵查體系，強化檢察官對貪汙等重大案件的公訴訓練，展現訴追不法的決心。
法務部今天舉辦「國民法官法實施兩周年成果發表會」，邀檢察官分享工作經驗，會議由調部辦事主任檢察官王如玉主持。
成果發表會邀來自北、中、南的新北地檢署檢察官郭智安、台中地檢署檢察官張凱傑、橋頭地檢署檢察官陳秉志分享蒞庭經驗，並由犯罪被害人保護協會台北分會王盈惇主任分享工作心得。
法務部說，國民法官法2023年1月1日施行迄今滿2年，法務部於國民法官法施行前，即安排一系列因應計畫與訓練課程，以充分準備面對全新的挑戰；國民法官法施行以來，各地檢署檢察官在偵查、公訴階段都表現亮眼。
法務部說，2023年1月1日至2024年12月31日止，全國各地檢署起訴284件適用國民法官法案件，2023年審結16件、2024年審結63件。
法務部表示，依司法院2024年4月發布的國民法官問卷調查結果，98%的國民法官認為檢察官提出論點與證據妥當，98.7%的國民法官認為檢察官發言妥當，100%的國民法官認為檢察官語速適當、時間掌握符合審理計畫，有99.3%的國民法官對檢察官整體表現評價為非常良好、良好。
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