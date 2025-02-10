撞死女騎士判11年想交保 無照酒駕男：想談怎麼賠但對方沒回

男子林泰宇無照酒駕撞死1名婦人，宜蘭地方法院國民法庭認定他犯酒駕致死、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判處11年徒刑。案經上訴，台灣高等法院1月16日駁回，因羈押期3月1日屆滿，高院今開訊問庭，林希望能以50萬交保，讓他能和被害家屬討論賠償方式，以利上訴第三審。

林（24歲）訊後還押，媒體詢問是否覺得判11年太重？他重重點頭。民事部分，一審判林需賠償死者家屬5百多萬元。

林泰宇未曾領有駕照，有公共危險罪前科。2023年10月22日凌晨4點多，林在宜蘭縣羅東鎮中正北路一家KTV內喝完酒後，開轎車沿五結鄉親河路2段由西往東方向行駛，卻跨越分向限制線逆向且超速，撞擊對向車道騎乘機車的江姓婦人。因撞擊力道猛烈，江婦腹部骨盆下肢鈍傷開放性骨折，當場死亡。

林的轎車在撞擊停放路邊的轎車和鐵製雨棚後，才停了下來。不過林未下車協助救護，也沒等待警察前來處理，逕行棄車、徒步回家，警方調閱現場監視器影像，到林五結鄉住處查訪，在凌晨5點多對林酒測，酒測值達0.61毫克。羅東分局將林送辦，宜蘭地檢署偵結起訴。

林泰宇在宜蘭地院審理時坦承犯行，說「有請人報警」，胞姊則說他「結交壞朋友，才會有偏差行為」。一審認為朋友是林可以選擇的，而從警方密錄器檔案中得知，或許是因家庭教育才形塑成他今天的樣子，不過家人也給予他很多支持與包容，但他一直未和被害家屬和解。

林過去也曾因竊盜、妨害秩序遭法院判刑，先前酒駕後又犯本案，國民法官庭認為他對刑罰的反應力薄弱，入監執行較長刑期、施以教化，有助於遠離原本不良的交友圈、對於家庭保護的過度依賴，酒駕致死部分判9年6月、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪部分判2年刑，應執行11年徒刑。

案件上訴高院，高院認為林還有復歸社會可能性，一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

因林泰宇的羈押期限將屆，高院今開訊問庭，林希望能交保，認為這樣才可以「調解」，對案件上訴最高法院才有利。律師表示，可以命林提出較高的保金，且林有子女，無逃亡可能；檢察官則認為羈押原因仍在，建請延長羈押。

法官詢問林泰宇，既然民事訴訟都經有了結果，他也沒上訴，還要和死者家屬調解什麼？林說，想看看先拿出多少錢來賠償和後續分期方式。法官質疑對方有意願嗎？林答稱上個月曾經寫信給死者家屬，但還沒收到回信，他願意拿出50萬元換取交保，家人可以幫忙。

是否停止羈押，待合議庭評議。