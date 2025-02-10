史書華前妻律師團不簡單！繞過保密條款讓不倫現形 為李靚蕾打出代表作

台灣網紅牙醫史書華。圖／聯合報系資料照 網紅牙醫史書華近日陷外遇風波，他遭前妻控告與已婚的語言治療師張偉倩有染，而前妻也求償勝訴，新北地院判張女須賠償史書華前妻20萬元。媒體人范立達表示，從這起官司可以看出史書華前妻的律師「真的很高段」。

范立達認為，史書華與前妻在2023年10月就已經離婚，但外界毫不知情，是因為兩人有簽訂保密條款。

而這次史書華前妻透過提告史書華的外遇對象，透過司法機關公告，讓外遇事件曝光而沒有違反保密條款，不但讓史書華人設崩壞，還拿到20萬元，真的是讓史書華「輸到脫褲子」。

事實上，史書華前妻的律師團隊的確不簡單。組成律師團的吳胤如、田欣永、陳建州三位律師，都是民事、家事訴訟的專家。

根據鼎禎國際律師事務所的網站，田欣永律師善於處理離婚、未成年子女親權、夫妻財產、遺產、年長者的長照與維權等類型的案件，還曾代表藝人許嘉容與前夫李淵楷調解離婚事件。陳建州律師專精契約糾紛事件、民事強制執行案件、家事離婚案件以及家事剩餘財產分配案件。

而根據《ETtoday新聞雲》的報導，吳胤如是在離開鼎禎事務所轉戰金融圈後，為了此次官司再度為史書華前妻披上戰袍。

這個團隊最著名的案件，當屬王力宏與李靚蕾離婚的後續糾紛。律師團不但為李靚蕾在台北地院做出相關聲請，還及時駁斥網路上流傳的不實內容，捍衛當事人的權益，王、李兩人的案件目前仍在審理中。