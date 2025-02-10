快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

史書華前妻律師團不簡單！繞過保密條款讓不倫現形 為李靚蕾打出代表作

聯合新聞網／ 綜合報導

台灣網紅牙醫史書華。圖／聯合報系資料照
台灣網紅牙醫史書華。圖／聯合報系資料照
網紅牙醫史書華近日陷外遇風波，他遭前妻控告與已婚的語言治療師張偉倩有染，而前妻也求償勝訴，新北地院判張女須賠償史書華前妻20萬元。媒體人范立達表示，從這起官司可以看出史書華前妻的律師「真的很高段」。

范立達認為，史書華與前妻在2023年10月就已經離婚，但外界毫不知情，是因為兩人有簽訂保密條款。

而這次史書華前妻透過提告史書華的外遇對象，透過司法機關公告，讓外遇事件曝光而沒有違反保密條款，不但讓史書華人設崩壞，還拿到20萬元，真的是讓史書華「輸到脫褲子」。

事實上，史書華前妻的律師團隊的確不簡單。組成律師團的吳胤如、田欣永、陳建州三位律師，都是民事、家事訴訟的專家。

根據鼎禎國際律師事務所的網站，田欣永律師善於處理離婚、未成年子女親權、夫妻財產、遺產、年長者的長照與維權等類型的案件，還曾代表藝人許嘉容與前夫李淵楷調解離婚事件。陳建州律師專精契約糾紛事件、民事強制執行案件、家事離婚案件以及家事剩餘財產分配案件。

而根據《ETtoday新聞雲》的報導，吳胤如是在離開鼎禎事務所轉戰金融圈後，為了此次官司再度為史書華前妻披上戰袍。

這個團隊最著名的案件，當屬王力宏與李靚蕾離婚的後續糾紛。律師團不但為李靚蕾在台北地院做出相關聲請，還及時駁斥網路上流傳的不實內容，捍衛當事人的權益，王、李兩人的案件目前仍在審理中。

前妻 史書華 外遇 律師 李靚蕾

延伸閱讀

海狸立大功！捷克水壩規劃7年沒蓋成 牠們代勞省百萬美金

「乞丐超人」必備！她買i珍食折上加折 內行教省更多做法：再減10%

不用衛生紙！全家六口共用毛巾擦屁股喊「更乾淨」：省錢又環保

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

相關新聞

史書華前妻律師團不簡單！繞過保密條款讓不倫現形 為李靚蕾打出代表作

網紅牙醫史書華近日陷外遇風波，他遭前妻控告與已婚的語言治療師張偉倩有染，而前妻也求償勝訴，新北地院判張女須賠償史書華前妻20萬元。媒體人范立達表示，從這起官司可以看出史書華前妻的律師「真的很高段」。

推母墜樓判無期 稱病釋憲踢鐵板

黃姓男子向母親討一百元被拒，報案「有人要跳樓」後將一五八公分高母親自四樓陽台推下身亡，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判無...

內部檢舉…台企銀遭地檢署搜索 董事長50萬元交保

台企銀（2834）昨（8）日傍晚發布重訊表示，檢調單位當天至該公司進行搜索調查，依法配合調查程序，並強調公司財務業務無重...

兩少年無照騎車烙跑...一人搞烏龍載警抓友、開罰40萬

台中市姚姓、張姓少年在上月底無照騎機車，行經警方攔檢點時拒絕盤查逃逸，警方徒步追緝姚男途中，在小巷內遇到張男，警員未認出...

網紅「表特聖女」Doris張圈挨告妨害名譽 偵查結果出爐

網紅「表特聖女」Doris張圈懷疑老公與閨蜜「TOMO透瑪透」曖昧，在IG、DCARD貼文抒發心情，張圈前夫對張圈及留言...

不滿女友想和前夫復合...他倒吊9月大女嬰致腦傷癱瘓、判關9年半定讞

高雄市王姓男子不滿女友想分手、想和前夫復合，多次朝女友9個月大的女兒搥頭、劇烈搖晃頸部、倒吊身體、手指塞嘴，導致女嬰腦傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。