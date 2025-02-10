兩少年無照騎車烙跑...一人搞烏龍載警抓友、開罰40萬

台中市姚姓、張姓少年在上月底無照騎機車，行經警方攔檢點時拒絕盤查逃逸，警方徒步追緝姚男途中，在小巷內遇到張男，警員未認出張也是逃逸騎士，要求張騎車協助載警抓人，姚經其他警員圍捕落網後，張載警員抵達時，被其他警員認出，張還裝沒事，騎車逃逸，警方對二人拒測等違規行為，開出近40萬元罰單。

第一警分局公益所在上月底在中區自由路、台灣大道路檢酒駕，因姚姓、張姓少年（均17歲）騎機車經過路檢點時，排氣管發出巨大噪音，警員盤查時，張先騎車逃逸，姚停車後，棄車徒步逃逸。

其中一名警員在姚後方徒步追捕，行經一處小巷時，警員發現張姓少年停機車在路旁，警員未認出張就是當時逃逸的騎士，要求張幫忙載他抓姚，等到張載警抵達警員成功圍捕姚的地點時，張還裝沒事「沒事我先走了」，不過被在場其他警員認出，張即是逃逸一員，不過張已騎車駛離。

警方事後調查發現，二人都17歲，沒有駕照，另外二人騎乘的機車還有懸掛他車牌照、拆除消音器等違規行為，姚違規行為有5項，依法告發20萬6400元，張則有兩個違規行為，開罰19萬2000元，將車輛移置保管及扣繳牌照，同時通知法定代理人知悉此事。