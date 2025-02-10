網紅「表特聖女」Doris張圈挨告妨害名譽 偵查結果出爐

網紅「表特聖女」Doris張圈懷疑老公與閨蜜「TOMO透瑪透」曖昧，在IG、DCARD貼文抒發心情，張圈前夫對張圈及留言網友提告妨害名譽；台北地檢署認為，張圈與網友的留言皆無不法犯意，案子處分不起訴。

2021年5月25日「表特聖女」張圈在社群媒體曬出結婚照，2023年張圈開始在IG發文，疑似婚姻觸礁；2024年1月9日，張圈直接點名與好姐妹TOMO有關，在TOMO的貼文留言「別人的老公好吃嗎？」

張圈的文章後來PO到DCARD論壇，網友紛紛PO文打氣，張圈前的夫認為名譽受損，對張圈及在DCARD留言的網友提告。