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網紅「表特聖女」Doris張圈挨告妨害名譽 偵查結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

網紅「表特聖女」Doris張圈懷疑老公與閨蜜「TOMO透瑪透」曖昧，在IG、DCARD貼文抒發心情，張圈前夫對張圈及留言網友提告妨害名譽；台北地檢署認為，張圈與網友的留言皆無不法犯意，案子處分不起訴。

2021年5月25日「表特聖女」張圈在社群媒體曬出結婚照，2023年張圈開始在IG發文，疑似婚姻觸礁；2024年1月9日，張圈直接點名與好姐妹TOMO有關，在TOMO的貼文留言「別人的老公好吃嗎？」

張圈的文章後來PO到DCARD論壇，網友紛紛PO文打氣，張圈前的夫認為名譽受損，對張圈及在DCARD留言的網友提告。

台北地檢署分案受理後，查出78名網友的身分，不過，檢方勘驗PO文及網友留言，認為張圈是抒發自己的經歷，網友也只是對婚姻關係提出個人看法，沒有誹謗張圈前夫的犯意，偵結處分79人不起訴。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

婚姻 老公

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