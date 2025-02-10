不滿女友想和前夫復合...他倒吊9月大女嬰致腦傷癱瘓 判關9年半定讞

高雄市王姓男子不滿女友想分手、想和前夫復合，多次朝女友9個月大的女兒搥頭、劇烈搖晃頸部、倒吊身體、手指塞嘴，導致女嬰腦傷昏迷，送醫急救至今仍有右側肢體偏癱及癲癇，一、二審依成年人故意對兒童犯重傷害罪，判王9年6月徒刑，最高法院審理期間，王撤回上訴而定讞。

王平時和女友、女嬰同住，期間因女友萌生和前夫復合的想法，他心生不滿，2023年6月24日至27日假借帶女嬰外出買飯等理由，製造單獨與女嬰相處機會，多次在電梯內劇烈搖晃女嬰頭頸部、倒吊A女身體、徒手或持奶嘴毆擊、搥頭、以手指塞嘴或拉扯頭髮等方式凌虐女嬰，導致女嬰硬腦膜下腔出血、腦水腫、視網膜出血等。

王2023年6月27日下午近6時施虐後，見女嬰嘔吐、意識不清，才和女友一同將女嬰送醫急救，而女嬰到醫院時已陷入昏迷，經緊急手術開顱清除血塊，卻仍有右側肢體無力、左側眼瞼下垂、大腦腦波異常的腦傷後遺症，至今右側肢體偏癱及癲癇。

王否認犯行，法院認為王不到72小時內19次攻擊女嬰，違反人道、妨害女嬰身心健全發育，女嬰至今只能跛行，還不時抽搐、暈倒，所使用的詞彙不足50字，原本預備展翅高飛的天使，因王的惡意而折翅，應予以嚴懲，且王起初還刻意提供不實資訊給檢警，試圖嫁禍給女友，誤導偵辦方向，心存僥倖，難認有悔悟之心。

另外，王在本案偵辦過程中，仍無視法律再涉及販毒未遂案，法院認為他素行不佳，且未與女嬰父母達成和解或賠償損害，一審依法判決9年6月徒刑；王和檢方均上訴，檢方表示王對毫無抵抗能力的幼兒像沙袋一樣反覆擊打、玩弄，手段苛酷毫無人道可言，認為一審量刑過輕。