內部檢舉涉浮報近百萬業務費 台企銀董座劉佩真遭約談50萬交保
台灣中小企業銀行董事長劉佩真，因涉嫌浮報近百萬業務費遭內部檢舉，新北地檢署日前發動搜索、約談，訊後劉佩真及負責報帳的邵姓員工，被依涉犯銀行法特別背信罪各以50萬、10萬交保候傳。
台企銀前天發布重訊，表示因案遭檢調前往公司搜索、調查，公司依法配合調查程序，強調此事對公司財務及業務並無重大影響。新北檢僅證實，檢方的確指揮檢察事務官前往台企銀及涉案人士相關處所執行搜索，至於細節不便透露。
據了解，前年6月接任台企銀董事長的劉佩真，因申報董事長業務交際相關費用疑有弊端，日前遭人內部檢舉，初估不法所得約上百萬元，檢方日前依被告身分約談劉佩真及負責報帳的邵姓員工，同時傳喚數名經手的員工作證，訊後劉、邵各以50萬、10萬交保。
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