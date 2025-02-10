內部檢舉涉浮報近百萬業務費 台企銀董座劉佩真遭約談50萬交保

藝人大S日前病逝，留下龐大遺產如何繼承引發討論，外界更關心其夫具俊曄能否行使夫妻剩餘財產差額分配權，而在這類訴訟中，若婚後財產中有債權憑證，也得列入分配嗎？桃園一對已移民國外的夫妻打算離婚，經商致富的妻子為妥善處理財產問題，於是委託兒子出售在台土地，但賣地款1.2億元卻被兒子轉走，後來前夫打官司主張3000萬元的差額分配，女富商告訴法官1.2億元要不回來，因此她的婚後財產不應列入這筆鉅款，但法官根據最高法院見解，仍判胡婦敗訴，她得要拿3000萬元給前夫。 到底婚後財產要怎麼計算？為何連借據都得算在婚後財產內？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將詳解夫妻剩餘財產差額分配的完整規定。

2025-02-10 10:30