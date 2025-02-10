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高雄小吃部盤店糾紛 警追豪車駕駛他酒駕撞破農會大門

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市自由四路某小吃部今天凌晨近2時發生盤店糾紛遭砸店，警方獲報趕抵，見凌志休旅車和賓士離去，尾隨凌志車欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，將大門撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，林和葉姓乘客受輕傷，事後被測出酒駕

左營警分局調查，今天凌晨1時50分許接獲位於自由四路某小吃部的林姓業者報案，指與他人發生盤店糾紛，遭2車4人挑釁，發生肢體衝突，請求警方到場協助。

警方獲報趕抵現場，駕駛淺棕色LEXUS凌志休旅車以及白色賓士兩車剛好駛離，警方尾隨凌志休旅車，愈趨前攔查時，林姓駕駛（53歲）因酒後駕車，竟心虛加速逃逸。

林隨後因車速過快，失控撞上高雄地區農會新莊辦事處大門口，並波及停放於路口的機車，造成機車車身全毀，因巨大衝撞力，將農會大門撞出一個大洞，凌志車車頭被撞爛，林男因氣囊爆破震出氣胸，坐在副駕駛座的葉姓男子（44歲）手臂疑骨折。

警方事後對林施以酒測，酒測值為每公升0.13毫克，林、葉2人經送醫治療，無大礙；警方另循線調閱監視器，已通知白色賓士車林姓駕駛及李姓乘客到案說明，全案將依妨害秩序、毀損、傷害及公共危險等罪，移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，路旁機車也被撞毀。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，路旁機車也被撞毀。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，路旁機車也被撞毀。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，路旁機車也被撞毀。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，事後被拖吊車吊離現場。圖／讀者提供
高市自由四路某小吃部今天凌晨發生盤店糾紛，警方見凌志休旅車剛好離去欲攔停，林姓駕駛加速逃逸，失控衝撞新莊農會大門，大門被撞破一個洞，豪車車頭被撞爛，事後被拖吊車吊離現場。圖／讀者提供

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