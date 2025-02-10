討不到100元推母下樓判無期 埋怨有病應減刑…聲請釋憲不受理

黃姓男子向母親討100元不成，竟將老母親從4樓住處陽台推下，法院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑定讞。黃稱有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭以他未說明權利受侵害，裁定不受理。圖／聯合報系資料照片

黃姓男子向母親討100元被拒，報案「有人要跳樓」後將158公分高的母親自4樓陽台推下，檢警突破心防才坦承殺人，事後又否認。最高法院審酌黃接近智能不足又酗酒，但犯案時辨識能力未受影響，依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑。黃稱有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭以他未說明權利受侵害，裁定不受理。

黃（42歲）向憲法法庭主張自己有精神障礙、心智缺陷，法院卻科刑時卻沒有考量這可以減刑，違反正當法律程序、罪責相當原則，牴觸憲法保障的人民訴訟權。

憲法法庭第二審查庭認為，黃先前上訴最高法院時，就已經不合上訴要件，這回聲請裁判憲法審查，從他的主張來看，只不過是爭執自己的意見，沒有具體敘明他憲法上權利究遭受如何不法侵害，及確定終局判決如何牴觸憲法。審查庭認為黃的聲請不符憲法訴訟法要件，一致決裁定不受理。

本案源於2022年3月22日晚上8點，黃趁母親在住家4樓陽台看風景時，向母親討要100元吃飯，老母拒絕，兩人口角。黃報案稱「有人要跳樓」後，抓著老母親，將她從陽台推下，消防人員趕到現場將她送醫，黃母仍在隔天凌晨零時死亡。

新北地檢署檢察官相驗遺體，見黃緊張、心虛，又發現他曾有家暴紀錄，黃先謊稱「母親失足墜樓」，但因陽台圍欄高度不低，檢方懷疑說詞，又改口稱他當時和母親爭執，之後「母親說要跳樓，他就去睡覺了，不知案發經過」。檢方下令逮捕黃並將聲押，他才承認為了100元殺母親，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴；新北地院審理時，黃又改口，承認推母親下樓但是是「不小心」的。

新北地院認為黃母高於陽台70公分，若非外力，不可能摔落，陽台牆壁上方出現擦抹痕跡、與黃自述將母親推下樓情節相符，排除黃母失足可能。一審認為「不小心」只是事後美化說詞，以黃歷次供詞反覆，打110報案時稱是母親「跳樓」，但在警詢、偵查時卻供稱睡醒後找不到母親，是「失蹤」，黃的說詞避重就輕、推卸責任，難以採信。

新北地院未處死刑，黃認為無期徒刑「太重」，更說控制不住身心狀態，「脾氣上來壓不住」，精神疾病復發，黃和檢方皆上訴，但台灣高等法院不採，最高法院去年也駁回黃上訴。