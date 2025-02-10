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推母墜樓判無期 稱病釋憲踢鐵板
黃姓男子向母親討一百元被拒，報案「有人要跳樓」後將一五八公分高母親自四樓陽台推下身亡，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑；黃稱有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭一致決裁定不受理。
四十二歲黃男向憲法法庭主張，自己有精神障礙、心智缺陷，法院科刑時沒有考量可以減刑，違反正當法律程序、罪責相當原則，牴觸憲法保障的人民訴訟權。
憲法法庭第二審查庭認為，黃先前上訴最高法院時，就已不合要件，聲請裁判憲法審查，只不過是爭執自己意見，沒有具體敘明憲法上權利遭受如何不法侵害，及確定終局判決如何牴觸憲法。
二○二二年三月廿二日晚上八時，黃趁母親在家四樓陽台看風景，向母親要一百元吃飯，老母拒絕，兩人口角；黃報案稱「有人要跳樓」後，抓著老母親從陽台推下，消防人員趕到送醫，黃母隔天凌晨死亡。
檢察官相驗遺體時見黃緊張，又發現他曾有家暴紀錄，黃家陽台圍欄高度也不低，懷疑死因，黃改口稱和母親爭執，母親說要跳樓，他就去睡覺了，不知案發經過；檢方當場逮捕黃並聲押，他才承認為了一百元殺母親。
新北地方法院審理時黃又改口，稱推母親下樓是「不小心」；法官認為陽台牆壁上方出現擦抹痕跡，與黃自述將母親推下樓情節相符。黃歷次供詞反覆，避重就輕、推卸責任，難以採信，判無期徒刑。
黃和檢方皆上訴，台灣高等法院不採，最高法院審酌黃接近智能不足又酗酒，但犯案時辨識能力未受影響，去年也駁回黃上訴。
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