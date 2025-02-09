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酒駕累犯自摔被逮…這次酒測值高達1.96！警：已達重度酒精中毒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市李姓男子2021年才在家中飲用高粱酒後，酒駕騎車肇事撞傷行人與騎士，去年再次飲用高粱酒，騎車上路自摔，這次酒測值更測出高達每公升1.96毫克；台南地院認定李屬於累犯，依公共危險罪判刑4月。警方表示，1.96已達重度酒精中毒情況。

判決指出，李姓男子去年10月23日下午3時許，在台南市佳里區住家飲用高粱酒後，仍騎車機車出門，並在成功路與安南路路口自摔，經送醫救治，下午4時許警方在奇美醫院測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.96毫克。

警方詢問、檢方偵訊、法院審理時，李均承認犯行，也承認在2021年11月20日清晨6時許，同樣住家飲用高粱酒後騎車上路，撞傷林姓行人，並與曾姓婦人機車碰撞，當時酒測值為每公升0.58毫克，法院將他判刑3月。

法院認定，李姓男子5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，且與前案罪名相同，可見未因前案刑罰執行而記取教訓，對於刑罰反應力薄弱，實有必要透過累犯加重刑度制度，以達特別預防之目的，將他判刑4月。

警方指出，一般人酒測值在每公升0.15毫克以下屬「清醒」狀態；0.15至0.25毫克多數駕駛人「對速度及距離的判斷力差」；0.25至0.4毫克間為「興奮、反應遲鈍」；0.4至0.75毫克間為「錯亂、判斷力嚴重受到影響」。

當酒測值超過1毫克，越高就越會出現嗜睡、恍神、視力模糊、站立不穩等狀況，尤其會失去判斷力，就算遇到紅綠燈也看得不是很清楚，或不覺得要踩煞車；因為整個人都是在「半夢半醒之間」，陷入錯亂狀態，1.96毫克更已達重度酒精中毒情況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市李姓男子2021年才在家中飲用高粱酒後，酒駕騎車肇事撞傷行人與騎士，去年再次飲用高粱酒，騎車上路自摔，這次酒測值更測出高達1.96毫克。示意圖／報系資料照片
台南市李姓男子2021年才在家中飲用高粱酒後，酒駕騎車肇事撞傷行人與騎士，去年再次飲用高粱酒，騎車上路自摔，這次酒測值更測出高達1.96毫克。示意圖／報系資料照片

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