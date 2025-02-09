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女欠銀行40萬 母過世房子沒分她...銀行認有詐提告敗訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

孫姓女子欠銀行40萬元，她在母親去世後未辦拋棄繼承，並與兄弟姊妹協議，亡母名下房屋全由另3名手足繼承。銀行認為損及債權，訴請撤銷房屋繼承證記。孫女說，母親生前有資助她，所以口頭約定不繼承房屋。法官指銀行未舉證「無償行為」，且無從排除死者遺願或遺產管理考量，駁回告訴。全案可上訴。

銀行提告指出，孫姓女子共積欠銀行40萬2674元及所生利息未償還，經銀行提告後，法院判決及核發支付命令，銀行經強制執行程序已取得債權憑證。

孫女的母親去世後的房屋，本應由4名子女共同繼承，但在孫女未拋棄繼承的情況，因孫女積欠銀行款項恐遭追償，4名繼承人竟於去年5月20日協議將房屋分割移轉登記在孫女除外的另3名繼承人名下，導致孫女名下仍無財產可供銀行要求清償，損害銀行的債權，訴請撤銷4人的遺產分割協議，以及塗銷3天後地政機關的分割繼承登記。

4名被告答辯，孫女多年前因為信用破產、窮困潦倒，經母親贈與金子變現度日，當時雙方就口頭約定，因孫女受贈與在先，日後不得再繼承房產。此外孫女生活困頓，與母親及3名手足鮮少往來，母親均由孫女以外的兒女扶養，孫女未曾負擔扶養義務。孫女是基於以上這些原因，自願放棄繼承房產，並同意將房產分歸其他手足所有，顯見遺產分割協議及繼承登記，並非無償行為，而是有償行為，聲明駁回原告提起的訴訟。

基隆地方法院調查後，依房屋土地查詢及異動資料、法院家事事件公告查詢結果、孫所得財產資料等事證，認定孫女的母親死亡後，孫女並未向管轄法院聲請拋棄繼承，且與另3名手足協議將亡母遺留的房屋，分別登記在孫女除外的3人名下，隨後完成分割繼承登記等情節屬實。

銀行提告主張遺產分割協議及移轉登記，是4名被告間的無償行為，孫女將她的應繼分，無償移轉給3名手足，損害銀行債權，請求撤銷遺產分割協議及移轉登記。法官審理後指出，遺產分割本來就兼具濃厚人倫性質，死者的遺產登記給孫女除外的3名子女所有，尚難與「其他繼承人之無償允贈」等量齊觀。換言之，遺產雖因「遺產分割」歸屬另3名死者的子女，也無從排除是在履踐被繼承人生前遺願，或遺產日後管理的多面向考量。

法官認為，孫女因遺產分割協議而未取得房屋所有權，未必等同民法第244條第1項的「無償」行為，更適足反證被繼承人遺產分割，事涉多面向考量，難認「某人未繼承某項遺產，即等同於該人就其應繼分為無償之允贈」。

孫女在出庭時表示，她因信用破產、窮困潦倒，過去多受母親贈與，另因生活困頓，無力履行扶養義務，且與母親和手足鮮少來往，才自願放棄應繼分。

法官認為孫女在協議時，已考量有無扶養事實、生前的照顧等繼承人對財產取得的貢獻程度，以及家族成員間感情、被繼承人生前已分配（贈與）各繼承人財產，甚有以協議作為免除孫女基於法定扶養義務所生債務之意，所以孫女參與協議未繼承房產行為，對她的3名手足而言，顯難與無償行為等同視之。銀行僅以客觀事實，稱遺產分割協議等同無償行為，流於空言主張而未舉證，難以採信，駁回告訴。

孫姓女子欠銀行40萬元，母親去世後未辦拋棄繼承，亡母房屋由另3名手足繼承，銀行認為損及債權，訴請撤銷房屋繼承證記。基隆地院審理後，以銀行未舉證「無償行為」，且無從排除死者遺願或遺產管理考量，駁回告訴。聯合報系資料照片
孫姓女子欠銀行40萬元，母親去世後未辦拋棄繼承，亡母房屋由另3名手足繼承，銀行認為損及債權，訴請撤銷房屋繼承證記。基隆地院審理後，以銀行未舉證「無償行為」，且無從排除死者遺願或遺產管理考量，駁回告訴。聯合報系資料照片

其他繼承人 母親 遺產

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