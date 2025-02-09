小貨車駕駛看到路檢點想溜 東勢警攔獲見被吊照還酒駕

台中市東勢警分局昨天和台中市環保局、交通部公路局台中區監理所等權責單位配合，在新社區中93線道路聯合稽查噪音改裝車輛暨取締酒後駕車，一名小貨車駕駛看到路檢點立即開進小巷道，被眼尖員警攔查，發現他被吊銷駕照還酒駕，依法移送。

台中市新社區中93線道路，是往來台中與谷關的重要替代道路之一，每逢周休或連續假日，常有大批要到台8線跑山或旅遊的汽車及紅、黃牌重型機車行經此處路段，包括有改裝排氣管的汽、機車，這些車輛產生的巨大噪音及排放的廢氣，常對中93線道路在地居民的生活造成影響。

東勢警分局昨天和台中市環保局、台中區監理所等權責單位配合，在該路段執行環、警、監聯合稽查噪音改裝車輛暨取締酒後駕車、防制危險駕車及取締砂石車違規等專案勤務，加強取締改裝噪音車輛、酒後駕車及危險駕車等違規，維護在地居民居住安寧及其他用路人往來安全。

共攔查疑似改裝車輛10輛，實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準有1輛，由環保局依噪音管制法當場開出3600元罰單；排氣檢驗8輛，經檢測不合格有1輛，依空氣汙染管制法告發罰鍰1500元；同時段現場另外查獲公共危險案1件。

勤務期間，眼尖員警見1輛小貨車行近路檢點時，駕駛竟迅速改變路線，轉入一旁小巷道內，疑似企圖規避攔查，仍被等候另組員警攔下盤查，員警查出駕駛的駕照已遭吊銷，仍違規開車，且當下渾身散發酒氣，當場酒測，測得其酒測值超過法定標準值，及道路交通管理處罰條例等規定移送及裁罰。