台南女偵查佐加班改休假又領加班費 貪數千元...分局記過送辦

台南市一名謝姓女偵查佐把報請加班時數改成休假，明明沒有加班，但等到單位申請加班費時，她又以該段時間申請，領到數千元；同事對此認為很不公平，提出檢舉，謝女承認一時失慮，警方依偽造文書、詐欺罪嫌函送檢方，報請市警局記過一次。

台南市警察局指出，分局將謝姓女偵查佐報請一小過處分，等檢方處分結果出來，將會視情況加重或減輕，呼籲所有官警依規定報請加班。

據了解，這名30多歲的謝姓女偵查佐已婚，一邊工作，一邊照顧孩子，在偵查隊中已負責工作量較少的業務，以便照顧家庭；不過，她在去年12月時，把報請加班的時數改成休假，等到要申請加班費時，她又拿該段時間請領。

同事認為不公平，提出檢舉；督察單位調查時，她表示因為年資淺、時薪較低，加班費沒辦法領到滿，加上家庭、工作兩頭燒，為了家庭開銷，一時失慮、貪小便宜。