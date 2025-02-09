聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安案釋憲 憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

停職中的新竹市市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
停職中的新竹市市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安因立委助理費案，一審被判七年四月徒刑，褫奪公權四年，現停職。案件上訴後，台灣高等法院合議庭以立法院組織法第卅二條第一項規定違反明確性原則，且牴觸憲法第十八條規定，裁定停審並聲請釋憲。但憲法法庭認定條文未違反法律明確性、授權明確性原則，裁定不受理。

憲法法庭第二審查庭七日以一致決裁定不受理，審判長為大法官呂太郎，成員包括蔡宗珍、朱富美。因憲法法庭不受理，高院將繼續審理高虹安案。

高院審理高虹安案的受命法官為郭豫珍，審判長為許永煌，陪席法官雷淑雯。合議庭認為，條文不符公職人員身分應受制度性保障意旨，危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將直接影響本案裁判結果，因此聲請憲法法庭宣告法條違憲。

大法官審查庭認為，條文明定「立法委員每人得置公費助理八人至十四人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」

審查庭更直白地說，立委聘任助理過程是否構成犯罪，是法院審判核心，不是法院可以聲請法規範憲法審查的事項範圍，況且相關規定明文賦予立委有依法聘用公費助理權限，且明定立法院應編列相關預算支應，並無授權立法院或其他行政機關以命令為補充的規定，沒有牴觸授權明確性問題，聲請人「似有將法律明確性要求與授權明確性要求混為一談之嫌」。

「公職人員身分應受制度性保障」也是高院聲請釋憲的理由，但遭審查庭指「主張空泛」，一致決裁定不受理。

憲法法庭 立法院 高虹安

延伸閱讀

高虹安案釋憲不受理 法界指立院組織法非適用法律

賴總統將召集五院會商國政 首度動用憲法「院際調解權」

賴總統邀五院院長會商國政 韓國瑜接球：代表人民反映民情

不另提憲訴法釋憲 政院曝原因：理由與民進黨團一致

相關新聞

高虹安案釋憲 憲法法庭不受理

新竹市長高虹安因立委助理費案，一審被判七年四月徒刑，褫奪公權四年，現停職。案件上訴後，台灣高等法院合議庭以立法院組織法第...

心急肉票安危…少年被員警逼下跪、脫褲刑求遭糾正 桃市警局發聲

桃園黃姓少年去年2月謊報虛擬擄人勒贖案，由於供述不實，遭心急肉票安危的桃園警分局武陵派出所員警持甩棍、電擊棒刑求，涉案員...

又出事！網紅牙醫史書華陷劈腿醜聞 再爆名表團購侵權要賠錢

網紅牙醫史書華才被爆劈腿名媛張偉倩，前妻提損害賠償訴訟，今又傳出史於前年高調舉辦亞米茄OMEGA名錶團購，被網友嘲諷是否...

高虹安案釋憲不受理 法界指立院組織法非適用法律

高院審理高虹安立委任內涉詐領助理費，認為立法院組織法規定有違憲之虞而聲請釋憲，遭裁定不受理。法界認為，此條文非高案的犯罪...

長年飽受私人宮廟燒香侵擾 台南男患憂鬱症提告獲賠10萬元

台南陳姓男子控訴吳男在鄰戶開設私人宮廟已久，每日早中晚門口香爐燒香，經儀器測量後空氣中細懸浮微粒濃度超標，經反應後改在屋...

鄰居腳踏車座墊抹「不明液體」 警方一驗揪出噁男…下場慘

廖姓男子與鄰交惡，在鄰居腳踏車上塗抹不明液體，鄰居報案，警方採集檢體鑑驗，查出是廖的精液，依毀損罪起訴；法院開庭，廖否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。