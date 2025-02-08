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心急肉票安危…少年被員警逼下跪、脫褲刑求遭糾正 桃市警局發聲

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓少年去年2月謊報虛擬擄人勒贖案，由於供述不實，遭心急肉票安危的桃園警分局武陵派出所員警持甩棍、電擊棒刑求，涉案員警事後同遭送辦，監察院今公告本案調查報告，糾正桃園市政府警察局；桃市警局晚間表示，尊重糾正案，將追究違失人員責任。

桃市警局表示，對於監察院通過監察委員葉大華、蔡崇義調查報告的糾正案，本局表示尊重，並追究相關違失人員的行政責任，同時將持續加強教育員警，執勤應恪遵法律規定，不得有逾越行為，並要求所屬同仁務必遵守程序正義及依法行政。

監察院今天公告監察委員葉大華、蔡崇義的調查報告指出，桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所於2024年2月18日晚間偵辦17歲黃姓少年疑似涉及擄人案，員警於少年配合調查自行入所後，未遵循詢問少年的法定程序，利用職務機會持電擊器、警棍、鐵製印台及徒手等方式攻擊少年致傷，並強命少年下跪、脫去外褲等無義務行為，在場主管及其他員警無人制止。

另武陵所員警也未依少年事件處理法規定，對少年進行權利告知使其有選任輔佐人在場機會，未依規定領用保管及使用電擊器，其各級主官、主管未負起保管及督導考核責任，顯見員警法治觀念淡薄，法治及人權教育未落實，違失情節均屬重大。

監察院今天公告桃園黃姓少年去年2月間謊報虛擬擄人勒贖案，卻遭桃園警分局武陵所員警電擊刑求的調查報告，糾正桃園市政府警察局，要求議處違失人員責任；對此，桃市警局晚間表示，尊重監院糾正案。記者陳恩惠／攝影
監察院今天公告桃園黃姓少年去年2月間謊報虛擬擄人勒贖案，卻遭桃園警分局武陵所員警電擊刑求的調查報告，糾正桃園市政府警察局，要求議處違失人員責任；對此，桃市警局晚間表示，尊重監院糾正案。記者陳恩惠／攝影

桃園 監察院

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