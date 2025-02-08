心急肉票安危…少年被員警逼下跪、脫褲刑求遭糾正 桃市警局發聲

桃園黃姓少年去年2月謊報虛擬擄人勒贖案，由於供述不實，遭心急肉票安危的桃園警分局武陵派出所員警持甩棍、電擊棒刑求，涉案員警事後同遭送辦，監察院今公告本案調查報告，糾正桃園市政府警察局；桃市警局晚間表示，尊重糾正案，將追究違失人員責任。

桃市警局表示，對於監察院通過監察委員葉大華、蔡崇義調查報告的糾正案，本局表示尊重，並追究相關違失人員的行政責任，同時將持續加強教育員警，執勤應恪遵法律規定，不得有逾越行為，並要求所屬同仁務必遵守程序正義及依法行政。

監察院今天公告監察委員葉大華、蔡崇義的調查報告指出，桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所於2024年2月18日晚間偵辦17歲黃姓少年疑似涉及擄人案，員警於少年配合調查自行入所後，未遵循詢問少年的法定程序，利用職務機會持電擊器、警棍、鐵製印台及徒手等方式攻擊少年致傷，並強命少年下跪、脫去外褲等無義務行為，在場主管及其他員警無人制止。